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2 часа назад

Диетолог рассказал о вреде полезных продуктов

Lenta.ruиещё 1

Диетолог Олег Ирышкин развеял мифы о полезных продуктах и рассказал, что чрезмерное употребление яиц, молока и тунца может нанести вред здоровью. Слова специалиста приводит «Москва 24».

Диетолог рассказал о вреде полезных продуктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам диетолога, в день нужно съедать не более двух яиц, поскольку, кроме белка и незаменимых аминокислот, в них есть насыщенные жиры. Они опасны тем, что могут привести к повышенному содержанию в крови липопротеинов низкой плотности, то есть так называемого плохого холестерина.

Специалист предупредил, что из-за вредных жиров молоко тоже может представлять угрозу для здоровья. Он порекомендовал употреблять молоко с низким процентом жирности. Оптимальный вариант, по его словам, когда доля жира составляет два с половиной процента.

«Вторая вредность заключается в количестве молока, которое мы употребляем. Третья проблема в лактозе — молочном сахаре. У многих людей лактоза не усваивается, и, выпивая молоко, они чувствуют вздутие, брожение, газообразование»,

— подчеркнул диетолог.

Тем, кто страдает из-за непереносимости лактозы, в качестве альтернативы специалист посоветовал кунжутное молоко или кунжутную пасту, содержащие много кальция. Если проблем с лактозой нет, отказываться от молока не нужно, просто пить его следует в меру, объясняет диетолог.

По словам Олега Ирышкина, ограничивать употребление тунца нужно из-за содержащейся в нем ртути. Он посоветовал отдавать предпочтение не этой рыбе, а селедке, горбуше или нерке.

Еда,
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