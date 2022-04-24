В СССР не было фуа-гра и сашими из тунца, зато были простые, но очень вкусные блюда. Как приготовить знаменитый советский паштет из говяжьей тушенки в современном исполнении рассказал шеф-повар Александр Журкин в программе "Будь, готовь!" на канале Мир24.
Нам понадобится:
Говяжья тушенка – 300 г
Морковь – 30 г
Масло сливочное – 20 г
Масло кукурузное – 15 г
Сливки – 50 г
Чеснок – 1 зубчик
Лук репчатый – 20 г
Перец чили – 3
Чернослив – 30 г
Гренки – 30 г
Соль, перец – по вкусу
Рецепт:
Мелко нарезать лук, натереть морковь на крупной терке, раздавить чеснок. Налить в сковородку кукурузное масло, добавить лук и морковь. Несколько минут пассеровать овощи. Бросить в сковороду чернослив и немного перца чили, а затем добавить тушенку.
Залить смесь сливками и продолжать тушить до готовности овощей. Добавить соль и перец, а затем готовый паштет пробить в блендере, добавив кусочек сливочного масла. Украсить блюдо можно черносливом, перцем чили и гренками. Смотрите видео, чтобы увидеть подробный процесс приготовления блюда.
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