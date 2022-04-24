В СССР не было фуа-гра и сашими из тунца, зато были простые, но очень вкусные блюда. Как приготовить знаменитый советский паштет из говяжьей тушенки в современном исполнении рассказал шеф-повар Александр Журкин в программе "Будь, готовь!" на канале Мир24.

Нам понадобится:

Говяжья тушенка – 300 г

Морковь – 30 г

Масло сливочное – 20 г

Масло кукурузное – 15 г

Сливки – 50 г

Чеснок – 1 зубчик

Лук репчатый – 20 г

Перец чили – 3

Чернослив – 30 г

Гренки – 30 г

Соль, перец – по вкусу

Рецепт:

Мелко нарезать лук, натереть морковь на крупной терке, раздавить чеснок. Налить в сковородку кукурузное масло, добавить лук и морковь. Несколько минут пассеровать овощи. Бросить в сковороду чернослив и немного перца чили, а затем добавить тушенку.

Залить смесь сливками и продолжать тушить до готовности овощей. Добавить соль и перец, а затем готовый паштет пробить в блендере, добавив кусочек сливочного масла. Украсить блюдо можно черносливом, перцем чили и гренками. Смотрите видео, чтобы увидеть подробный процесс приготовления блюда.