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1 час назад

Алтайские ученые разработали ферменты верблюда для импортозамещающего сыроделия

Lenta.ru

Ученые Алтайского государственного университета (АлтГУ) разработали рекомбинантные ферменты, позволяющие изготавливать сычужные сыры, которые в будущем смогут заместить импортные аналоги в условиях дефицита из-за антироссийских санкций. Об этом ТАСС рассказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник вуза Дмитрий Щербаков.

Ученые разработали ферменты верблюда для сыроделия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечалось, что ученые получили рекомбинантный химозин верблюда (один из компонентов молокосвертывающих ферментов — прим. «Ленты.ру»), который ранее не производился в России. Кроме того, сотрудники АлтГУ первыми в мире смогли получить химозин марала.

«В ближайшее время сыроделы могут столкнуться с дефицитом ферментов из-за применяемых к России санкций. Я лично это прогнозировал уже в 2014 году и все годы совместно с коллегами из Новосибирска и Уфы занимался этим проектом»,

— рассказал Щербаков, отметив, что сейчас уже ведутся переговоры с крупнейшей продуктовой компанией страны по получению ферментов для изготовления сыров.

Сообщалось, что ученые успели изготовить пробную партию сыров с использованием новых ферментов. По словам Щербакова, сыр получился вкусным.

Еда,
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