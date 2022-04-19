Назван самый вредный элемент лапши быстрого приготовления

Диетолог Елена Соломатина назвала пальмовое масло в пакетике самым опасным ингредиентом в лапше быстрого приготовления. В целом такое блюдо нельзя назвать вредным для организма, рассказала эксперт Москве 24. Однако пальмовое масло, которое иногда добавляют в пакетиках как дополнительный ингредиент, лучше не использовать, советует Соломатина.

Фото: Москва24 Москва24

"Само пальмовое масло, которое производят в Малайзии и Индонезии, не бьет по организму: там есть вредные фракции, но они компенсируются полезными. Нам везут совершенно другой продукт, в котором полезную фракцию убирают", – объясняет диетолог.

Кроме того, в Россию поставляется пальмовое масло с содержанием глицидола. Это органическое соединение, которое обладает канцерогенными свойствами и сбивает обменные процессы, говорит Соломатина. В небольшом количестве это масло не нанесет огромного вреда, но лучше его все же избегать, добавила специалист. В целом в лапшу быстрого приготовления можно добавить приправу, которая обычно есть в упаковке.

"Единственное, в ней может быть глутамат натрия, а он стимулирует аппетит. Это важно для тех, кто не хочет поправляться", – предупредила диетолог.

Следует помнить, что такую лапшу делают не из твердых сортов пшеницы, и она может спровоцировать быстрый подъем уровня глюкозы в крови: это нужно учитывать диабетикам и людям с лишним весом, сказала эксперт.

"При этом если вместе с лапшой целиком съесть, например, помидор, огурец или три листа салата, тогда все скомпенсируется клетчаткой. И уровень глюкозы так повышаться не будет. По сути, за счет овощей мы делаем из лапши пасту из твердых сортов пшеницы. А она не вредна", – резюмировала Соломатина.