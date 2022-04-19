Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Диетолог назвала самый вредный ингредиент лапши быстрого приготовления

Москва24

Диетолог Елена Соломатина назвала пальмовое масло в пакетике самым опасным ингредиентом в лапше быстрого приготовления. В целом такое блюдо нельзя назвать вредным для организма, рассказала эксперт Москве 24. Однако пальмовое масло, которое иногда добавляют в пакетиках как дополнительный ингредиент, лучше не использовать, советует Соломатина.

Назван самый вредный элемент лапши быстрого приготовления
Фото: Москва24Москва24

"Само пальмовое масло, которое производят в Малайзии и Индонезии, не бьет по организму: там есть вредные фракции, но они компенсируются полезными. Нам везут совершенно другой продукт, в котором полезную фракцию убирают", – объясняет диетолог.

Кроме того, в Россию поставляется пальмовое масло с содержанием глицидола. Это органическое соединение, которое обладает канцерогенными свойствами и сбивает обменные процессы, говорит Соломатина. В небольшом количестве это масло не нанесет огромного вреда, но лучше его все же избегать, добавила специалист. В целом в лапшу быстрого приготовления можно добавить приправу, которая обычно есть в упаковке.

"Единственное, в ней может быть глутамат натрия, а он стимулирует аппетит. Это важно для тех, кто не хочет поправляться", – предупредила диетолог.

Следует помнить, что такую лапшу делают не из твердых сортов пшеницы, и она может спровоцировать быстрый подъем уровня глюкозы в крови: это нужно учитывать диабетикам и людям с лишним весом, сказала эксперт.

"При этом если вместе с лапшой целиком съесть, например, помидор, огурец или три листа салата, тогда все скомпенсируется клетчаткой. И уровень глюкозы так повышаться не будет. По сути, за счет овощей мы делаем из лапши пасту из твердых сортов пшеницы. А она не вредна", – резюмировала Соломатина.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о полезных аналогах фастфуда. В пример эксперт привела бутерброд с цельнозерновым хлебом. Он станет дополнительным источником пищевых волокон, витаминов группы В и магния, посоветовала специалист.

Еда,Елена Соломатина,Наталья Круглова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители