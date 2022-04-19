Как выбрать продукты на пасхальный стол

В красноярском управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты на пасхальный стол.

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Яйца

Яйца имеют разные сроки годности. Диетическое может храниться только неделю, а столовое – до 25 суток. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. Варёные в условиях холодильника — не более 36 часов.

При покупке яиц обращайте внимание на их внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас, на скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта.

Не покупайте пищевые продукты в местах несанкционированной торговли.

Во избежание размножения патогенных микроорганизмов, храните яйца в холодильнике.

Творог

Творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может в небольшом количестве выделяться сыворотка. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Упаковка должна быть герметичной, на ней должна быть информация об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.

Не покупайте творог с рук! В домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении, творог может быть опасен.

Куличи

Верхушка кулича должна быть сухой, если она подмокла, выпечка может оказаться испорченной до окончания срока годности.