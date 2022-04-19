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2 часа назад

Назван напиток для профилактики слабоумия

Мира Маркина

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова заявила, что какао является эффективным средством для профилактики слабоумия и заболеваний мозга. Об этом сообщает агентство "Москва".

Назван напиток для профилактики слабоумия
Фото: UnsplashUnsplash

По словам медика, один из факторов, провоцирующих развитие дегенеративных заболеваний, - проблема с кровеносными сосудами головного мозга. В какао содержится большое количество антиоксидантов растительного происхождения - флавоноидов. Они улучшают состояние кровеносных сосудов, благодаря чему снижается риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Кроме того, улучшается память и работа мозга. Для хорошего самочувствия достаточно пить одну-две чашки какао в день.

Врач также отметила, что напиток нормализует кровоток. Это помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

«В какао высокое содержание антиоксидантов, которые относятся к группе полифенолов. Полифенолы способствуют нормализации уровня холестерина крови, улучшают состояние клеточной стенки, реологические свойства крови, то есть поддержанию ее в жидком состоянии и профилактике образования тромбов», — сказала диетолог.

Однако, по словам медика, есть и противопоказания. Не стоит злоупотреблять какао людям с гипервозбудимостью нервной системы, проблемами желудочно-кишечного тракта или подагрой. Это может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Ранее были названы продукты, которые разрушают иммунитет.

Еда,Наталья Денисова,
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