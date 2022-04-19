Врач дала рекомендации по приготовлению диетических блюд на Пасху

При приготовлении диетических блюд на Пасху нужно использовать обезжиренный или маложирный творог (от 0% до 6% жира), а сахар можно заменить на замороженные или сушеные ягоды и фрукты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова. Она также посоветовала в праздничное время употреблять пищу не менее 3-4 раз в день небольшими порциями, и чередовать трапезу с прогулками. Кроме того, следует избегать избыточного употребления белковой пищи.