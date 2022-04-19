Врач дала рекомендации по приготовлению диетических блюд на Пасху

При приготовлении диетических блюд на Пасху нужно использовать обезжиренный или маложирный творог (от 0% до 6% жира), а сахар можно заменить на замороженные или сушеные ягоды и фрукты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова. Она также посоветовала в праздничное время употреблять пищу не менее 3-4 раз в день небольшими порциями, и чередовать трапезу с прогулками. Кроме того, следует избегать избыточного употребления белковой пищи.
«Очень важно не переедать в праздники, потому что рацион Великого поста для тех, кто его придерживался, – всегда диетический. Во время празднования Пасхи опасно резкое увеличение потребления количества белковой и жирной пищи. Это может привести к дисфункции пищеварительной системы»,
- пояснила Денисова.
Специалист подчеркунла, что не следует приобретать яйца и творог «с рук». Это может быть опасно, поскольку в домашних условиях могут не соблюдаться требования по хранению. Также при изготовлении творога может использоваться непастеризованное молоко. Врач добавила, что хранить вареные крашеные яйца можно в холодильнике не более 36 часов.