Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
3 часа назад

Врач дала рекомендации по приготовлению диетических блюд на Пасху

Вести Подмосковьяиещё 1

При приготовлении диетических блюд на Пасху нужно использовать обезжиренный или маложирный творог (от 0% до 6% жира), а сахар можно заменить на замороженные или сушеные ягоды и фрукты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова. Она также посоветовала в праздничное время употреблять пищу не менее 3-4 раз в день небольшими порциями, и чередовать трапезу с прогулками. Кроме того, следует избегать избыточного употребления белковой пищи.

Врач дала рекомендации по приготовлению диетических блюд на Пасху
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Очень важно не переедать в праздники, потому что рацион Великого поста для тех, кто его придерживался, – всегда диетический. Во время празднования Пасхи опасно резкое увеличение потребления количества белковой и жирной пищи. Это может привести к дисфункции пищеварительной системы»,

- пояснила Денисова.

Специалист подчеркунла, что не следует приобретать яйца и творог «с рук». Это может быть опасно, поскольку в домашних условиях могут не соблюдаться требования по хранению. Также при изготовлении творога может использоваться непастеризованное молоко. Врач добавила, что хранить вареные крашеные яйца можно в холодильнике не более 36 часов.

Еда,Наталья Денисова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители