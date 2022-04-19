Блюдо недели: кулич с изюмом и цукатами на Пасху

Но традиционное угощение — кулич — получается вкусным и красивым не у всех. Обозреватель РИАМО собрал пять рецептов, которые помогут подготовить стол к Пасхе. Кулич с орехами и цукатами Вариант, напоминающий пирожные, — сладкий, но не приторный. Такой кулич понравится детям и тем, кто любит интересные вкусовые сочетания. Для приготовления кулича потребуется: - 500 граммов пшеничной муки; - 250 миллилитров молока жирностью 3,2%; - 150 граммов сливочного масла; - 150 граммов сахара; - 150 граммов любых орехов; - 100 граммов цукатов; - 8 граммов быстрых дрожжей; - соль по вкусу. Для приготовления глазури нужно: - 150 граммов сахарной пудры; - 2 столовые ложки сливок для взбивания; - белок одного яйца; - кулинарная посыпка; - столовая ложка лимонного сока. Смешиваем в миске дрожжи с 3 столовыми ложками теплого молока и оставляем на 5-7 минут. В другой емкости смешиваем остаток молока и 250 граммов муки. Добавляем растворенные в молоке дрожжи, все тщательно перемешиваем. Накрываем емкость и оставляем ее в теплом месте, чтобы основа теста (опара) увеличилась минимум в два раза. Желтки и белки из яиц разделяем, желтки взбиваем с солью и сахаром, добавляем их в опару. Растапливаем сливочное масло, добавляем его к основе теста. Постепенно добавляем оставшуюся муку, замешиваем гладкое, эластичное, чуть маслянистое на ощупь тесто. Белки взбиваем до крепких пиков, добавляем в тесто. Орехи нарезаем кусочками, обжариваем, добавляем в тесто вместе с цукатами. Оставляем смесь на час — тесто за это время должно подойти. Спустя 60 минут обминаем его и снова оставляем на час. Берем форму для кулича, застилаем ее пергаментом (бумага должна быть на два пальца выше формы), смазываем его маслом, чтобы пергамент им пропитался. Наполняем форму тестом почти до краев, даем ему снова подойти. Выпекаем кулич 20 минут при температуре 190 градусов, потом снижаем температуру до 170 градусов и выдерживаем еще 20 минут. Кулич готов, если его верх потемнел. Для приготовления глазури белки взбиваем до пиков, смешиваем их с сахарной пудрой. Когда масса станет блестящей и гладкой, вливаем в нее лимонный сок и снова ее взбиваем. Смазываем готовый кулич белковой глазурью, посыпаем любой кулинарной посыпкой и даем украшению застыть. Как подготовить пасхальную корзину>> Кулич по Дюкану Для многих наступление Пасхи — не повод отойти от диеты для похудения. Этот кулич подойдет тем, кто намеренно понижает в рационе количество углеводов. Для приготовления кулича потребуется: - 6 столовых ложек отрубей; - 3 столовые ложки сухого молока; - 2 столовые ложки крахмала; - 3 яйца; - 50 миллилитров кефира или нежирной сметаны; - чайная ложка разрыхлителя; - сахарозаменитель по вкусу; - любой ароматизатор; - столовая ложка творожного крема или мягкого творога. Для приготовления глазури нужно: - 200 миллилитров растительного или обезжиренного молока; - сахарозаменитель по вкусу; - столовая ложка кукурузного крахмала. Белки отделяем от желтков, перемешиваем желтки с творогом и всеми сыпучими ингредиентами — отрубями, крахмалом, сахарозаменителем, ароматизатором, сухим молоком. С солью взбиваем белки до устойчивых пиков, постепенно добавляем их в тесто, аккуратно его перемешивая. Духовку разогреваем до 180 градусов. Пока она нагревается, выливаем тесто в смазанную маслом форму на 2/3 от ее высоты. Ставим форму в духовку и выпекаем 25 минут, не открывая дверцу, иначе куличи могут опасть. Оставляем куличи в духовке еще на 5 минут при выключенном огне. Даем куличам остыть, вынимаем их из формы. Для приготовления глазури нагреваем молоко, почти доводим до кипения, а затем высыпаем в него крахмал и сахарозаменитель. Даем массе слегка загустеть, остужаем ее. Смазываем куличи глазурью и убираем их в холодильник или прохладное место. Куличи без вреда для фигуры: 3 низкокалорийных рецепта>> Кулич без дрожжей Бездрожжевую выпечку организм усваивает легче, а ее вкус не уступает обычной сдобе. В тесто можно добавить любые сухофрукты — например, заменить изюм курагой или черносливом. Для приготовления кулича потребуется: - 500 граммов муки; - 3 литра молока; - 75 граммов сливочного масла или качественного маргарина; - 3 яйца; - стакан сахара; - сухофрукты; - 5 чайных ложек соды. Отделяем белки от желтков, перетираем желтки с сахаром. Сливочное масло или маргарин растапливаем на водяной бане, соединяем его с яично-сахарной смесью. Просеиваем муку, постепенно добавляем к ней желтки, теплое молоко, сухофрукты. Белки взбиваем с солью до пиков, постепенно добавляем в тесто. Вымешиваем массу до гладкости, даем ей постоять 40 минут. Нагреваем духовку до 200 градусов, смазываем формы маслом, добавляем в них тесто на 2/3 от высоты. Выпекаем куличи 45 минут, покрываем их глазурью. Глазурь можно приготовить по любому рецепту, указанному выше. Можно ли посещать кладбище на Пасху>> Кулич с яблочным пюре Необычный вариант для тех, кто не любит пшеничную муку, обожает эксперименты и предпочитает правильное питание. Творог делает структуру теста мягче, а яблочное пюре придает пикантность. Для приготовления кулича потребуется: - 180 граммов мягкого творога любой жирности; - 140 граммов яблочного пюре (можно взять детское питание); - 130 граммов кукурузной муки; - 120 граммов овсяной муки; - 100 граммов кураги или изюма; - 60 миллилитров молока; - 4 яйца; - 10 граммов разрыхлителя; - ванилин; - сахарозаменитель по вкусу. Творог, молоко, пюре, ванилин, разрыхлитель, одно яйцо смешиваем. Делим массу на две части, в одну добавляем овсяную муку, в другую — кукурузную. Взбиваем яичные белки трех яиц с сахарозаменителем до крепких пиков. Вбиваем в обе части теста равное количество белков. Добавляем изюм. Форму смазываем маслом, выливаем сначала часть теста из одной муки, затем — из другой. Выпекаем кулич при температуре 180 градусов 50-60 минут. На последние 25 минут кулич накрываем пергаментом, чтобы верхушка не сгорела. Кулич можно покрыть глазурью или сахарной пудрой. Кулич, яйца и творожная пасха: как правильно выбрать продукты к празднику>> Творожный кулич Классический рецепт беспроигрышно вкусного кулича с чуть влажной начинкой и ненавязчивой сладостью. Для приготовления кулича потребуется: - 550 граммов муки; - 200 граммов творога; - 150 граммов сахара; - 150 граммов цукатов или изюма; - 100 миллилитров молока; - 70 граммов сливочного масла; - 3 яйца; - 10 граммов сухих дрожжей; - 10 граммов ванильного сахара; - половина чайной ложки соли. Для приготовления глазури нужно: - белок одного яйца; - 100 граммов сахарной пудры; - половина чайной ложки лимонного сока. Подогреваем молоко и растворяем в нем сухие дрожжи, добавляем три столовые ложки сахара и 50 граммов муки. Замешиваем опару и оставляем подниматься на 30 минут, накрыв пленкой. В отдельной миске смешиваем яйца, творог, ванильный сахар и соль, добавляем сливочное масло, растираем все ложкой до однородности или взбиваем блендером. К опаре добавляем творожную массу, перемешиваем, постепенно добавляем оставшуюся муку. Руками замешиваем тесто, пока оно не станет податливым, мягким, но чуть липким. Получившийся комок накрываем полотенцем или пленкой, ставим в теплое место и даем увеличиться в два раза — процесс займет 40-50 минут. Добавляем в тесто цукаты. Делим тесто на комочки, заполняем формы с выложенным в них пергаментом, смазанным маслом. Формы заполняем наполовину — тесто сильно поднимается во время выпечки. Оставляем тесто вновь подняться на 30-40 минут, затем выпекаем куличи при 180 градусах. Ориентировочное время приготовления — 50 минут. Пока куличи пекутся, готовим глазурь: смешиваем яичный белок, пудру, лимонный сок, взбиваем все до пышности миксером. После приготовления куличей поливаем их полученной смесью. 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