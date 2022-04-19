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2 часа назад

На Камчатке выпустили новый хлеб с водорослями

Газета.Ru

Пекарня "Вегетория" в Камчатском крае выпустила новый сорт хлеба с добавкой вытяжки из камчатских водорослей.

На Камчатке выпустили новый хлеб с водорослями
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Этот компонент разработали ученые Камчатского государственного технического университета, передает сайт "Аргументы и факты".

Хлеб, который назвали "Морской", уже продается в магазинах Камчатки. Как отметил владелец пекарни Максим Кассап, они хотят, чтобы у камчатцев была возможность есть вкусный и полезный продукт.

В хлебе используется инновационный продукт — альгинатный гель.

Отмечается, что в Камчатском государственном техническом университете уже несколько лет ведутся разработки уникальнейших добавок, произведенных из водорослей.

Еда,
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