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3 часа назад

Как приготовить любимое блюдо Пугачевой из картошки

Мария Каткова

Филипп Киркоров на шоу “Маска” рассказал, что Алла Пугачева очень вкусно готовит блюда из картошки. Одно из ее коронных произведений — Шарлипупа. По слухам, такое название блюду дала сама Примадонна. И готовит она его, когда в доме собираются гости. “Рамблер” рассказывает, как приготовить это простое, но необычное блюдо.

Как приготовить любимое блюдо Пугачевой из картошки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прелесть этого блюда заключается в том, что в нем можно заменять все ингредиенты, кроме картофеля. Если вы не любите мясо, возьмите любую рыбу. Можно также добавить больше овощей, использовать другой “белый” соус и ваши любимые специи.

Ингредиенты:

  • Мясо — 500 гр.
  • Лук — 1 шт.
  • Картофель — 1 кг.
  • Сыр — 150-200 гр.
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Соль, перец и специи — по вкусу

Приготовление:

Приготовьте форму для запекания: положите на нее фольгу и смажьте маслом. Мясо нарежьте небольшими кусочками и отбейте его молотком, выложите тонким слоем на дно формы. Сверху посыпьте мясо солью, перцем и специями по вкусу. Следующим слоем выкладывайте овощи, в данном случае это лук. Нарежьте его кольцами и выложите на мясо. Слой лука можно еще раз посыпать солью и специями. После этого нарежьте картофель кружочками и выкладывайте в 2-3 слоя. Каждый из слоев смазывайте майонезом или другим “белым” соусом.

После того, как вы выложите последний слой, поставьте блюдо в духовку на 45 минут при 180 градусах. Блюдо будет готово тогда, когда картофель станет мягким. За пять минут до того, как вы будете вытаскивать блюдо, посыпьте его тертым сыром.

Еда,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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