Как приготовить любимое блюдо Пугачевой из картошки

Филипп Киркоров на шоу “Маска” рассказал, что Алла Пугачева очень вкусно готовит блюда из картошки. Одно из ее коронных произведений — Шарлипупа. По слухам, такое название блюду дала сама Примадонна. И готовит она его, когда в доме собираются гости. “Рамблер” рассказывает, как приготовить это простое, но необычное блюдо.
Прелесть этого блюда заключается в том, что в нем можно заменять все ингредиенты, кроме картофеля. Если вы не любите мясо, возьмите любую рыбу. Можно также добавить больше овощей, использовать другой “белый” соус и ваши любимые специи.
Приготовьте форму для запекания: положите на нее фольгу и смажьте маслом. Мясо нарежьте небольшими кусочками и отбейте его молотком, выложите тонким слоем на дно формы. Сверху посыпьте мясо солью, перцем и специями по вкусу. Следующим слоем выкладывайте овощи, в данном случае это лук. Нарежьте его кольцами и выложите на мясо. Слой лука можно еще раз посыпать солью и специями. После этого нарежьте картофель кружочками и выкладывайте в 2-3 слоя. Каждый из слоев смазывайте майонезом или другим “белым” соусом.
После того, как вы выложите последний слой, поставьте блюдо в духовку на 45 минут при 180 градусах. Блюдо будет готово тогда, когда картофель станет мягким. За пять минут до того, как вы будете вытаскивать блюдо, посыпьте его тертым сыром.