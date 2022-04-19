Как приготовить любимое блюдо Пугачевой из картошки

Филипп Киркоров на шоу “Маска” рассказал, что Алла Пугачева очень вкусно готовит блюда из картошки. Одно из ее коронных произведений — Шарлипупа. По слухам, такое название блюду дала сама Примадонна. И готовит она его, когда в доме собираются гости. “Рамблер” рассказывает, как приготовить это простое, но необычное блюдо.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Прелесть этого блюда заключается в том, что в нем можно заменять все ингредиенты, кроме картофеля. Если вы не любите мясо, возьмите любую рыбу. Можно также добавить больше овощей, использовать другой “белый” соус и ваши любимые специи.

Ингредиенты: Мясо — 500 гр.

Лук — 1 шт.

Картофель — 1 кг.

Сыр — 150-200 гр.

Майонез — 3 ст. л.

Соль, перец и специи — по вкусу

Приготовление:

Приготовьте форму для запекания: положите на нее фольгу и смажьте маслом. Мясо нарежьте небольшими кусочками и отбейте его молотком, выложите тонким слоем на дно формы. Сверху посыпьте мясо солью, перцем и специями по вкусу. Следующим слоем выкладывайте овощи, в данном случае это лук. Нарежьте его кольцами и выложите на мясо. Слой лука можно еще раз посыпать солью и специями. После этого нарежьте картофель кружочками и выкладывайте в 2-3 слоя. Каждый из слоев смазывайте майонезом или другим “белым” соусом.