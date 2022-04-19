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3 часа назад

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов на Пасху

Мира Маркина

В Роспотребнадзоре в преддверии Пасхи дали рекомендации по покупке куличей, яиц и творога. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов на Пасху
Фото: PixabayPixabay

"При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета", — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Для окрашивания яиц лучше всего использовать луковую шелуху или разрешенные пищевые красители.

При выборе творога необходимо обратить на цвет и запах продукта. Он должен быть белого цвета с кремовым оттенком и кисловатым по запаху. Если творог нежирный, допустимо, чтобы было немного сыворотки. По консистенции продукт должен быть мягким, однородным и нежно-маслянистым.

При покупке кулича важно, чтобы его верхушка была сухой, а глазурь не липла. Лучше не покупать пасхальный продукт, если на нем есть подгорелые места, разрывы и неровности.

Ранее мы делились трем рецептами праздничной пасхи.

Еда,Роспотребнадзор,
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