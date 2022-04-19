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2 часа назад

Врач рассказала, кому надо исключить суп из рациона

Моя Москва.онлайн

Врач-гастроэнтеролог Наталья Шустова в рамках беседы с РИА Новости рассказала о том, что употреблять в пищу суп можно ежедневно при условии, если человек не страдает острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые требуют щадящей диеты.

Врач рассказала, кому надо исключить суп из рациона
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Супы стимулируют выработку соляной кислоты. При проблемах с ЖКТ её необходимо, наоборот, снижать. Это позволит не усугубить воспаление. Традиционные супы в подобном случае лучше заменить овощными, приготовленными без предварительной обжарки. Такие блюда считаются диетическими, так как богаты клетчаткой. Они могут быть рекомендованы в качестве здорового питания в период похудения или лечения. Чтобы увеличить питательность овощного супа, можно добавить бобовые.

— Наталья Шустова, врач-гастроэнтеролог.

По словам специалиста, традиционный суп, приготовленный на «крепком» мясном или рыбном бульоне, способен навредить людям, у которых диагностированы панкреатит, гастрит или язвенная болезнь. Шустова отметила, что блюдо можно сделать менее жирным. Для этого необходимо «слить первый бульон во время его приготовления».

Еда,
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