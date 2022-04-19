Врач рассказала, кому надо исключить суп из рациона

Супы стимулируют выработку соляной кислоты. При проблемах с ЖКТ её необходимо, наоборот, снижать. Это позволит не усугубить воспаление. Традиционные супы в подобном случае лучше заменить овощными, приготовленными без предварительной обжарки. Такие блюда считаются диетическими, так как богаты клетчаткой. Они могут быть рекомендованы в качестве здорового питания в период похудения или лечения. Чтобы увеличить питательность овощного супа, можно добавить бобовые.