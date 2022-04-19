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3 часа назад

Почему пицца, которая полежит некоторое время в холодильнике, кажется вкуснее

Ferra.ruиещё 1

Замечали ли вы, что остатки пиццы, которые вы оставляете в холодильнике, на следующий день кажутся ещё вкуснее? О том, почему так происходит, - в статье.

Почему пицца из холодильника кажется вкуснее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Дело в том, пишет доктор Эмма Дэвис, что пицца сохраняет свою структуру на холоде. Благодаря же томатам жир из сыра не просачивается в основу теста пиццы.

Также от температуры пиццы зависит восприятие её вкуса. У холодных продуктов чаще всего оттенки вкуса не так сильно ощущаются, как у тёплых. Если же температура продукта составляет от 15 до 35°C, то рецепторы сладкого и горького вкуса на языке начинают работать активнее и посылать сильные сигналы в мозг.

Так почему же пицца кажется вкуснее, когда полежит в холодильнике? Объясняется это тем, что низкие температуры влияют по-особому на рецепторы солёного и кислого вкуса. Поэтому холодная пицца кажется менее солёной, чем на самом деле, и очень вкусной.

Еда,
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