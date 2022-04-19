Почему пицца из холодильника кажется вкуснее

Замечали ли вы, что остатки пиццы, которые вы оставляете в холодильнике, на следующий день кажутся ещё вкуснее? О том, почему так происходит, - в статье.

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Дело в том, пишет доктор Эмма Дэвис, что пицца сохраняет свою структуру на холоде. Благодаря же томатам жир из сыра не просачивается в основу теста пиццы.

Также от температуры пиццы зависит восприятие её вкуса. У холодных продуктов чаще всего оттенки вкуса не так сильно ощущаются, как у тёплых. Если же температура продукта составляет от 15 до 35°C, то рецепторы сладкого и горького вкуса на языке начинают работать активнее и посылать сильные сигналы в мозг.