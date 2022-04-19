Секреты приготовления вкусной творожной пасхи

Одним из главных блюд христианского праздника наряду с куличами и крашеными яйцами считается пасха — блюдо из воздушного творога. Она бывает разной из-за способа приготовления и начинки. Пасха может быть заварной и запеченной, а добавлять в нее можно изюм, цукаты, орехи, цедру лимона или апельсина, а также сиропы и пряности. Все зависит от вашего вкуса. Однако вкусная пасха получается не у всех. В материале “Рамблера” — главные секреты приготовления этого блюда для праздничного стола.

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Подготовка творога

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Для пасхи лучше всего подойдет жирный домашний творог. Если возможности использовать домашний творог нет, возьмите магазинный, но стоит смотреть на процент жирности. Не пытайтесь сделать пасху на обезжиренном твороге — она будет не такой мягкой и воздушной. Если вы следите за фигурой, то лучше уменьшить свою порцию. Творог должен быть свежим, сухим и однородным.

Перед тем, как закладывать творог в форму, его надо тщательно подготовить. Для того, чтобы творог был сухим, нужно поставить его под гнет — то есть положить на него что-нибудь тяжелое, чтобы из него вышла лишняя влага. Сухой творог можно протереть через сито несколько раз или взбить блендером.

Начинка

Не стоит ограничивать свою фантазию и добавлять в блюдо только изюм и орехи. Можно использовать другие сухофрукты и цукаты. Если вы планируете использовать сухофрукты, то предварительно замочите их на 10 минут в горячей воде. После этого отожмите и высушите их.

Также в качестве начинки можно брать различные сиропы, которые придают сладость блюду. Можно брать специи: гвоздику, мускатный орех и другие. Вместо обычного сахара можно использовать ванилин, который даст не только вкус, но и аромат.

Приготовление