Как выбрать полезный творог

Польза кисломолочных продуктов, несмотря на все мифы об их вредности, доказана давно. Желающие похудеть или просто скорректировать свой рацион включают в него творог, этот продукт обладает рядом полезных свойств, если его правильно выбрать. Подробности читайте в нашей новости.

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Технолог Светлана Демкина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о том, как выбрать качественный творог. Хороший продукт должен иметь в своем составе только молоко и закваски, без содержания заменителей молочного жира. При выборе творога на рынке придется поверить на слово продавцу, а выбирая творог в магазине, в первую очередь стоит обратить внимание на срок годности.