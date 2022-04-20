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1 час назад

Как выбрать полезный творог

Letidor.ruиещё 1

Польза кисломолочных продуктов, несмотря на все мифы об их вредности, доказана давно. Желающие похудеть или просто скорректировать свой рацион включают в него творог, этот продукт обладает рядом полезных свойств, если его правильно выбрать. Подробности читайте в нашей новости.

Как выбрать полезный творог
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Технолог Светлана Демкина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о том, как выбрать качественный творог. Хороший продукт должен иметь в своем составе только молоко и закваски, без содержания заменителей молочного жира. При выборе творога на рынке придется поверить на слово продавцу, а выбирая творог в магазине, в первую очередь стоит обратить внимание на срок годности.

На дне контейнера с творогом может скапливаться сыворотка, ее не стоит опасаться. Покупая творог на развес обязательно стоит его попробовать и понюхать, насторожить должны неприятный запах и цвет.

Еда,
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