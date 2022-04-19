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2 часа назад

Названа альтернатива апельсиновому соку

РИА "ФедералПресс"

Заменой апельсиновому соку, который может исчезнуть в России из-за сбоя в поставках сырья, могут стать яблочные соки, а также приготовленные в домашних условиях смузи. Об этом «ФедералПресс» рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Наталья Круглова.

Названа альтернатива апельсиновому соку
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Он [апельсиновый сок] не жизненно необходим. Мы можем получить витамины и из фруктов. Если все-таки есть привычка пить апельсиновый сок, то можно попробовать соки из других фруктов: обычный яблочный сок, или добавить туда еще овощи: яблоко-морковь, яблоко-сельдерей»,

– рассказала диетолог.

Как подчеркнула Наталья Круглова, выпивать в день рекомендуется не более одного стакана сока. Яблочный и апельсиновый напитки богаты витамином С, аскорбиновой кислотой, калием. Однако, такую же дозу витаминов можно получить, если съесть свежий фрукт или приготовить из него смузи. К тому же пользы будет больше: организм получит необходимые для правильной работы кишечкика пищевые волокна.

Еда,Наталья Круглова,
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