Названа средняя стоимость «пасхальной корзины» в 2022 году

Россияне стали чаще покупать продукты для приготовления пасхального кулича и творожной пасхи. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в российском онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров «СберМаркет». Аналитики сравнили продажи традиционных пасхальных блюд и ингредиентов для них накануне светлого праздника, а также проанализировали, как изменились продажи по сравнению с прошлым годом.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Выяснилось, что жители страны стали чаще покупать продукты для приготовления творожной пасхи и кулича. Также представители компании сообщили о стоимости минимального «пасхального набора» и ингредиентов для приготовления праздничных блюд:

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— По данным «СберМаркета», стоимость готового кулича в 2022 году составляет в среднем 320 рублей, десятка яиц — 90 рублей, набора для окрашивания яиц (12–15 граммов) — 82 рубля, а свечей (четыре штуки) — 139 рублей. А те, кто собирается готовить творожную пасху, потратят на 500 граммов творога, сгущенку и сливочное масло в среднем 350 рублей.

Таким образом пасхальный стол обойдется россиянам в 981 рубль. При этом средняя стоимость угощений для праздничного стола осталась на уровне прошлого года — в 2021-м россияне потратили на него 1000 рублей:

— По нашим данным, в середине апреля россияне стали чаще покупать продукты онлайн для пасхального стола. В этом году за неделю до праздника (с 11 по 17 апреля) больше всего вырос спрос на набор для окрашивания яиц — его стали покупать в девять раз чаще, чем на предыдущей неделе, продажи готового пасхального кулича за этот же период выросли в пять раз, а форм для выпечки кулича — в четыре раза.

В компании отметили, что все больше пользователей предпочитают приобретать продукты онлайн для самостоятельного приготовления кулича. Об этом говорит увеличение продаж ингредиентов для праздничного лакомства в течение недели — с 11 по 17 апреля — в сравнении с неделей ранее: муки, дрожжей, изюма (в три раза), сахарной пудры (в пять раз) и цукатов (в десять раз).