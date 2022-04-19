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1 час назад

Названа самая главная опасность сахара

Inc-News

Доктор Мясников назвал самую главную опасность сахараОтказ человека от сахара вовсе не означет, что этот вредный продукт не будет попадать в его организм.

Названа самая главная опасность сахара
Фото: Inc-NewsInc-News

Отказываясь от сахара в пользу похудения и здорового образа жизни, человек должен быть более внимательным к продуктам, которые он приобретает в супермаркетах.

Добавленный или скрытый сахар присутствует в большинстве продуктов, причем, в некоторых – в изрядных дозах.

Не уделяя этому внимания, человек может ожидать оздоровления организма и похудения, а в итоге получает ожирение, диабет и проблемы с сердцем.

При этом медик предупреждает, что большой процент сахара содержится не только в газировках, консервах, кетчупах и кондитерских изделий, от которых надо сразу отказаться.Та или иная доля скрытого сахара есть и в других продуктах, которые мы любим и употребляем ежедневно – например, в хлебе. Поэтому специалист рекомендует читать внимательно состав продуктов, которые мы покупаем.

Еда,
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