Названа самая главная опасность сахара

Доктор Мясников назвал самую главную опасность сахараОтказ человека от сахара вовсе не означет, что этот вредный продукт не будет попадать в его организм.

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Отказываясь от сахара в пользу похудения и здорового образа жизни, человек должен быть более внимательным к продуктам, которые он приобретает в супермаркетах.

Добавленный или скрытый сахар присутствует в большинстве продуктов, причем, в некоторых – в изрядных дозах.

Не уделяя этому внимания, человек может ожидать оздоровления организма и похудения, а в итоге получает ожирение, диабет и проблемы с сердцем.