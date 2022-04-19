Названа самая главная опасность сахара

Доктор Мясников назвал самую главную опасность сахараОтказ человека от сахара вовсе не означет, что этот вредный продукт не будет попадать в его организм.
Отказываясь от сахара в пользу похудения и здорового образа жизни, человек должен быть более внимательным к продуктам, которые он приобретает в супермаркетах.
Добавленный или скрытый сахар присутствует в большинстве продуктов, причем, в некоторых – в изрядных дозах.
Не уделяя этому внимания, человек может ожидать оздоровления организма и похудения, а в итоге получает ожирение, диабет и проблемы с сердцем.
При этом медик предупреждает, что большой процент сахара содержится не только в газировках, консервах, кетчупах и кондитерских изделий, от которых надо сразу отказаться.Та или иная доля скрытого сахара есть и в других продуктах, которые мы любим и употребляем ежедневно – например, в хлебе. Поэтому специалист рекомендует читать внимательно состав продуктов, которые мы покупаем.