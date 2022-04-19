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59 минут назад

Диетолог рассказала о вреде "советских" макарон для здоровья

Vse42.ru

Некоторые макаронные изделия могут нанести вред здоровью, особенно людям, больным сахарным диабетом. Об этом сообщила врач-эндокринолог, диетолог Алена Барредо.

Диетолог рассказала о вреде "советских" макарон для здоровья
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами медик объяснила, что существует две основных группы макаронных изделий: тип A и тип B. К первому, по словам специалиста, относятся изделия, произведенные из твердых сортов пшеницы, а ко второму – изделия из мягких сортов, которые известны под названием "советские" макароны.

Как отметила Барредо, данный продукт особенно опасен для людей с сахарным диабетом, передает издание "Пятый канал".

– Гликемический индекс у таких макарон очень высокий, глюкоза очень быстро повышается, изменяется метаболизм, углеводный обмен, меняется липидный профиль и обмен, что в целом отрицательно влияет на организм,

– цитирует СМИ диетолога.

Врач добавила, что "советские" макароны также влияют на быстрый набор лишнего веса.

Еда,
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