Диетолог рассказала о вреде "советских" макарон для здоровья

Некоторые макаронные изделия могут нанести вред здоровью, особенно людям, больным сахарным диабетом. Об этом сообщила врач-эндокринолог, диетолог Алена Барредо.

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В беседе с журналистами медик объяснила, что существует две основных группы макаронных изделий: тип A и тип B. К первому, по словам специалиста, относятся изделия, произведенные из твердых сортов пшеницы, а ко второму – изделия из мягких сортов, которые известны под названием "советские" макароны.

Как отметила Барредо, данный продукт особенно опасен для людей с сахарным диабетом, передает издание "Пятый канал".

– Гликемический индекс у таких макарон очень высокий, глюкоза очень быстро повышается, изменяется метаболизм, углеводный обмен, меняется липидный профиль и обмен, что в целом отрицательно влияет на организм,

– цитирует СМИ диетолога.