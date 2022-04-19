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38 минут назад

Названы полезные свойства зеленого чая

Крестьянская жизнь

Популярный напиток давно завоевал сердца миллионов людей во всем мире. О пользе, которую может принести организму этот сорт чая, рассказали эксперты.

Названы полезные свойства зеленого чая
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

В статье издания Health американские специалисты перечислили полезные свойства зеленого чая.

Этот напиток богат антиоксидантами, поэтому его можно рассматривать как мощное средство профилактики болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, остеопороза и диабета 2-го типа.

Зеленый чай помогает снять напряжение и расслабиться, избавляет от тревожности. Кроме того, употребление его улучшает работу мозга, укрепляет память, а также снижает уровень плохого холестерина и давление. Все это увеличивает шансы на долгую и здоровую жизнь человека.

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