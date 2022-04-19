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21 минуту назад

Эндокринолог объяснила, как снизить тягу к сладкому

Вечерняя Москва

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить тягу к сладкому и быстрым углеводам.

Эндокринолог объяснила, как снизить тягу к сладкому
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Головной мозг и ЦНС имеют основной источник энергии — глюкозу. Однако она содержится не только в шоколаде и белом хлебе, но и в макаронах из твердых сортов пшеницы, в кашах и хлебе серого цвета, а также в овощах и фруктах. От этих продуктов подъем сахара не происходит так стремительно, и эндотелий не повреждается.

— Зависимость формируется потому, что ЦНС привыкает к резким и скачкообразным подъемам сахара и быстрому выбросу эндорфинов. По сути, это сахарная наркомания, это зависимость. И от любой зависимости мы избавляемся постепенно. Если нет диабета, то нужно понемногу уменьшать количество быстрых углеводов. Сладкое только на завтрак и обед, через месяц — только на завтрак, затем уменьшаем порции и перестаем есть вообще,

— рассказала эндокринолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

При диабете, по словам врача, нужно ввести препараты для снижения чувства голода. И второй вариант: получать сладкий вкус из продуктов с сахарозаменителями. Самые безопасные из них — стевия и эритритол.

— Пока имеются незакрытые дефициты витамина D, C, хрома, цинка, железа, у вас будет голод. Нужно сдать анализ на витамины, восполнить дефициты, и чувство голода нормализуется,

— объяснила доктор.

Ольга Павлова,
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