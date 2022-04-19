Эндокринолог объяснила, как снизить тягу к сладкому

— Зависимость формируется потому, что ЦНС привыкает к резким и скачкообразным подъемам сахара и быстрому выбросу эндорфинов. По сути, это сахарная наркомания, это зависимость. И от любой зависимости мы избавляемся постепенно. Если нет диабета, то нужно понемногу уменьшать количество быстрых углеводов. Сладкое только на завтрак и обед, через месяц — только на завтрак, затем уменьшаем порции и перестаем есть вообще,