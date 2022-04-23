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59 минут назад

Как и сколько хранить окрашенные яйца

Мира Маркина

Хозяйки вкладывают душу, готовясь к празднику Светлой Пасхи. “Рамблер” расскажет, как правильно хранить пасхальные крашенки и почему не стоит злоупотреблять этими правилами.

Как и сколько хранить окрашенные яйца
Фото: unsplash.comunsplash.com

Яйцо остается продуктом питания несмотря на его праздничное украшение и освящение в церкви. И как бы вам ни хотелось, но хранить сваренное вкрутую яйцо дольше 72 часов (то есть, трех суток) не рекомендуется. Но и в этом случае важно соблюсти некоторые рекомендации.

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Во-первых, для окрашивания постарайтесь купить яйца как можно более свежие. Положите их дома в глубокую емкость с водой. Яйцо всплыло? Значит, внутри уже образовалась воздушная подушка. То есть абсолютно свежим такое яйцо назвать нельзя. Для окрашивания возьмите те, которые остались на дне емкости.

Во-вторых, яйцо “всмятку” хранится кратно меньше. Сваренным вкрутую считается продукт, который подвергся кипячению в течение 10-15 минут.

В-третьих, чтобы избежать растрескивания скорлупы в процессе варки, выложите продукт из холодильника перед тем, как помоете и опустите его в кастрюлю. Дайте яйцам “акклиматизироваться”. В воду для варки можно добавить соль.

В-четвертых, сразу после варки и окрашивания рекомендуется протереть яйца насухо салфеткой и смазать тонким слоем растительного масла. Это придаст им не только глянцевый блеск, но продлит “жизнь”. Масло закупорит поры скорлупы и тем самым законсервирует продукт. Такое яйцо можно хранить в холодильнике до пяти-шести дней, например, обернутым в салфетку. При комнатной температуре – не более трех суток.

Если вместо краски вы используете пленочные наклейки, то имейте в виду, что такой способ декора сокращает время хранения крашенок Попадание влаги между термопленкой и яйцом может стать причиной появления затхлого запаха.

Также на рекомендуется использовать для транспортировки или хранения крашенок пластиковые пакеты и контейнеры.

В-пятых, употребить в пищу стоит прежде всего те яйца, на скорлупе которых есть видимые трещинки. Дело в том, что даже самое маленькое повреждение способствует появлению патогенной микрофлоры.

Если пасхальным яичком вас угостил кто-то из знакомых, то подарок стоит съесть в ближайшие 10-12 часов. Вы не можете знать, в каких условиях хранился продукт. А пищевое отравление – не то, с чем хотелось бы столкнуться в праздники.

Еда,
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