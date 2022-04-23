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1 час назад

Как сэкономить на десерте: торт “Полено” из трех ингредиентов

Мира Маркина

Приготовить торт меньше, чем за час, легко. Рецептом быстрого и бюджетного десерта к чаю поделилась автор TikTok-блога “Сад Мечты” (@sadmechty). Для приготовления торта вам понадобится:

  • упаковка бездрожжевого слоеного теста (можно замороженного);
  • сливочное масло комнатной температуры (180-200 гр);
  • банка сгущенного молока.

Тесто нужно нарезать на полоски – по короткому краю пласта. Подготовленные “коржи” следует выложить на противень, предварительно смазанный маслом или укрытый антипригарной пергаментной бумагой. Тесто предстоит выпекать при температуре 180 градусов в течение 15 минут (до румяности).

Пока готовится основа для торта, можно взбить крем. Для этого возьмите предварительно размягченное при комнатной температуре сливочное масло и взбейте миксером со сгущенкой. Лучше не выливать все сгущенное молоко сразу, а добавлять его постепенно, регулируя крем по сладости в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.

Собирать торт автор видео рекомендует на пищевой пленке (ее можно заменить на отрез рукава для запекания). Как именно это сделать – наглядно показано в видеоролике.

Мы подсчитали, сколько будет стоить такой торт домашнего приготовления.
  • бездрожжевое слоеное тесто замороженное – 89,9 рублей (упаковка 400 гр);
  • сливочное масло – 159 рублей (упаковка 180 гр, жирность – 82,5%);
  • молоко сгущенное – 142 рубля (банка 380 гр).

Итог: 390,9 рублей.

*цены действительны на день публикации материала

Смотрите также видео о том, как приготовить бюджетный и вкусный молочный коктейль всего из трех ингредиентов.

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