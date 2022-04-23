Приготовить торт меньше, чем за час, легко. Рецептом быстрого и бюджетного десерта к чаю поделилась автор TikTok-блога “Сад Мечты” (@sadmechty). Для приготовления торта вам понадобится:
Тесто нужно нарезать на полоски – по короткому краю пласта. Подготовленные “коржи” следует выложить на противень, предварительно смазанный маслом или укрытый антипригарной пергаментной бумагой. Тесто предстоит выпекать при температуре 180 градусов в течение 15 минут (до румяности).
Пока готовится основа для торта, можно взбить крем. Для этого возьмите предварительно размягченное при комнатной температуре сливочное масло и взбейте миксером со сгущенкой. Лучше не выливать все сгущенное молоко сразу, а добавлять его постепенно, регулируя крем по сладости в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями.
Собирать торт автор видео рекомендует на пищевой пленке (ее можно заменить на отрез рукава для запекания). Как именно это сделать – наглядно показано в видеоролике.
Итог: 390,9 рублей.
*цены действительны на день публикации материала
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