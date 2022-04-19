Чем заменить кофе: бодрящие и нестандартные альтернативы

Людей, которые не могут начать новый день без кофе, очень много. Этот напиток бесконечно мелькает на экранах, упоминается во множестве песен, для многих кофе - это ритуал, традиция, способ с кем-то познакомиться. За кофе встречаются друзья, обсуждают важные вопросы деловые партнеры. Зачастую даже случается такое, что условная фраза «вечером по кофе?» подразумевает под собой, собственно, даже не употребление самого кофе в прямом смысле, а просто желание встретиться и пообщаться. Однако в жизни случаются разные обстоятельства, и иногда фанатам этого бодрящего напитка, например, в силу определенных проблем со здоровьем, не советуется больше употреблять его. Тогда приходится искать альтернативные тонизирующие напитки, которые и по своим вкусовым качествам будут сопоставимы с ним. В этом материале Рамблер расскажет, чем заменить кофе, если вам необходимо отказаться от его употребления временно или навсегда, и какие напитки не хуже кофе смогут восстановить силу и энергию без вреда для нервной системы и даже с пользой для организма.
За бодрящий эффект этого напитка отвечает кофеин - алкалоид, который оказывает возбуждающее действие на нервную систему, ускоряет обмен веществ и кровообращения, соответственно, учащает пульс и дыхание. И все это неплохо исключительно в ограниченном количестве. Малая доза кофеина лишь стимулирует работу мозга, а вот при резком и значительном ее увеличении, становится уже токсичной. Употребляемый в большом количестве кофе может спровоцировать тремор, головные боли, повышенные тревожность и давление. Некоторые ученые также склонны считать, что регулярное употребление этого напитка приводит к «вымыванию» из организма таких важных и полезных элементов, как кальций, калий и магний, однако подтверждений этому в виде заключений с каких-либо исследований — нет. Даже при гипертонии врачи разрешают пить пациенту кофе, учитывая, что он компенсирует проблемы с давлением правильно подобранной медикаментозной терапией. Помимо кофеина кофе содержит более тридцати органических кислот, что, в какой-то степени, может поставить его в один ряд с овощами и фруктами, ведь он является растительным продуктом. Но помимо полезных элементов, кофе содержит и такие соединения, которые, вступают в реакцию с кальцием и образуют оксалат кальция - а он в свою очередь является основной составляющей камней в почках - по этой причине некоторые врачи придерживаются мнения, что регулярное употребление этого напитка способно нанести вред почкам. Также кофе не советуют пить беременным женщинам.
Если вам все же пришлось от него отказаться, у нас все равно есть для вас хорошие новости - существуют прекрасные альтернативные варианты, которые так же, как и кофейный напиток, обладают тонизирующим эффектом.
Матча
Матча - это порошковый зеленый чай, содержащий кофеин. В зеленом чае кофеина меньше, чем в кофе, но больше, чем в черном чае. Однако кофеин в нем гораздо мягче, чем в кофейном напитке. Еще одно отличие от кофе в том, что этот напиток оказывает не только тонизирующее действие, но и расслабляет при этом мозг, позволяя снизить уровень нервного напряжения. L-теанин, входящий в состав этого чая, позволяет расслабиться, не вызывая при этом сонливости.
Мате
Мате — напиток, пришедший к нам из Южной Америки, который готовят из листьев и веток падуба парагвайского. Благодаря высокому содержанию кофеина (его так же называют матеином), оказывает бодрящий эффект не хуже кофе и улучшает мозговую активность. Однако стоит отметить, что при своих тонизирующих свойствах, мате способствует нормализации сна. Помимо прочего, обладает иммуностимулирующим эффектом, сокращает риски возникновения депрессий и тревожных синдромов. В состав этого напитка входят витамины групп А и В, которые регулируют обмен веществ, работу нервной системы и помогают организму бороться с инфекционными заболеваниями.
Зеленый смузи
Более здоровая альтернатива чашке кофе - смузи, приготовленный из любых зеленых ингредиентов, найденных в холодильнике. Для этого подойдут шпинат, сельдерей, яблоко, огурец и так далее. Добавьте ко всему этому немного цитрусовых и имбирь и ваш тонизирующий напиток готов. Польза овощей, фруктов и зелени очевидна — такая смесь выведет из организма токсины, а бонусом еще и подарит бодрящий эффект. А, главное, человек получает силу и энергию без капли кофеина.
Напиток из грушевых косточек
Да, грушевые косточки могут пригодиться и после того, как вы съели сам фрукт. Попробуйте обжарить их на сковороде, растолочь, залить кипятком и оставить завариваться, или сварите как обычный кофе. Уверены, напиток порадует вас своим вкусом и ароматом. Косточки груши содержат большое количество масел и оказывают на организм бодрящее действие и без кофеина.
Напиток из яблочного уксуса
Если развести одну столовую ложку яблочного уксуса в стакане воды, получится напиток, благотворно влияющий на здоровье — он не просто окажет тонизирующий эффект, но и нормализует уровень сахара в крови, влияя на чувствительность к инсулину.