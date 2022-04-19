Чем заменить кофе: бодрящие и нестандартные альтернативы

Людей, которые не могут начать новый день без кофе, очень много. Этот напиток бесконечно мелькает на экранах, упоминается во множестве песен, для многих кофе - это ритуал, традиция, способ с кем-то познакомиться. За кофе встречаются друзья, обсуждают важные вопросы деловые партнеры. Зачастую даже случается такое, что условная фраза «вечером по кофе?» подразумевает под собой, собственно, даже не употребление самого кофе в прямом смысле, а просто желание встретиться и пообщаться. Однако в жизни случаются разные обстоятельства, и иногда фанатам этого бодрящего напитка, например, в силу определенных проблем со здоровьем, не советуется больше употреблять его. Тогда приходится искать альтернативные тонизирующие напитки, которые и по своим вкусовым качествам будут сопоставимы с ним. В этом материале Рамблер расскажет, чем заменить кофе, если вам необходимо отказаться от его употребления временно или навсегда, и какие напитки не хуже кофе смогут восстановить силу и энергию без вреда для нервной системы и даже с пользой для организма.

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В каких случаях человеку может навредить употребление кофе

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За бодрящий эффект этого напитка отвечает кофеин - алкалоид, который оказывает возбуждающее действие на нервную систему, ускоряет обмен веществ и кровообращения, соответственно, учащает пульс и дыхание. И все это неплохо исключительно в ограниченном количестве. Малая доза кофеина лишь стимулирует работу мозга, а вот при резком и значительном ее увеличении, становится уже токсичной. Употребляемый в большом количестве кофе может спровоцировать тремор, головные боли, повышенные тревожность и давление. Некоторые ученые также склонны считать, что регулярное употребление этого напитка приводит к «вымыванию» из организма таких важных и полезных элементов, как кальций, калий и магний, однако подтверждений этому в виде заключений с каких-либо исследований — нет. Даже при гипертонии врачи разрешают пить пациенту кофе, учитывая, что он компенсирует проблемы с давлением правильно подобранной медикаментозной терапией. Помимо кофеина кофе содержит более тридцати органических кислот, что, в какой-то степени, может поставить его в один ряд с овощами и фруктами, ведь он является растительным продуктом. Но помимо полезных элементов, кофе содержит и такие соединения, которые, вступают в реакцию с кальцием и образуют оксалат кальция - а он в свою очередь является основной составляющей камней в почках - по этой причине некоторые врачи придерживаются мнения, что регулярное употребление этого напитка способно нанести вред почкам. Также кофе не советуют пить беременным женщинам.

Чем заменить кофе

Если вам все же пришлось от него отказаться, у нас все равно есть для вас хорошие новости - существуют прекрасные альтернативные варианты, которые так же, как и кофейный напиток, обладают тонизирующим эффектом.

Матча

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Матча - это порошковый зеленый чай, содержащий кофеин. В зеленом чае кофеина меньше, чем в кофе, но больше, чем в черном чае. Однако кофеин в нем гораздо мягче, чем в кофейном напитке. Еще одно отличие от кофе в том, что этот напиток оказывает не только тонизирующее действие, но и расслабляет при этом мозг, позволяя снизить уровень нервного напряжения. L-теанин, входящий в состав этого чая, позволяет расслабиться, не вызывая при этом сонливости.

Мате

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Мате — напиток, пришедший к нам из Южной Америки, который готовят из листьев и веток падуба парагвайского. Благодаря высокому содержанию кофеина (его так же называют матеином), оказывает бодрящий эффект не хуже кофе и улучшает мозговую активность. Однако стоит отметить, что при своих тонизирующих свойствах, мате способствует нормализации сна. Помимо прочего, обладает иммуностимулирующим эффектом, сокращает риски возникновения депрессий и тревожных синдромов. В состав этого напитка входят витамины групп А и В, которые регулируют обмен веществ, работу нервной системы и помогают организму бороться с инфекционными заболеваниями.

Зеленый смузи

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Более здоровая альтернатива чашке кофе - смузи, приготовленный из любых зеленых ингредиентов, найденных в холодильнике. Для этого подойдут шпинат, сельдерей, яблоко, огурец и так далее. Добавьте ко всему этому немного цитрусовых и имбирь и ваш тонизирующий напиток готов. Польза овощей, фруктов и зелени очевидна — такая смесь выведет из организма токсины, а бонусом еще и подарит бодрящий эффект. А, главное, человек получает силу и энергию без капли кофеина.

Напиток из грушевых косточек

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Да, грушевые косточки могут пригодиться и после того, как вы съели сам фрукт. Попробуйте обжарить их на сковороде, растолочь, залить кипятком и оставить завариваться, или сварите как обычный кофе. Уверены, напиток порадует вас своим вкусом и ароматом. Косточки груши содержат большое количество масел и оказывают на организм бодрящее действие и без кофеина.

Напиток из яблочного уксуса