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1 час назад

Диетолог рассказала о вреде магазинного фарша

Москва24

В магазинном фарше содержится мало полезных веществ, кроме того, он может содержать вредные добавки. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач диетолог-эндокринолог Полина Королева.

Диетолог рассказала о вреде магазинного фарша
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"По сути, магазинный фарш – это обедненное мясо, которое лишено многих полезных веществ, присутствующих, например, в мясе на кости. Периодически этот продукт употреблять можно, но он не должен занимать преимущественное место в рационе",

– объяснила она.

По словам специалиста, в готовом фарше из магазина обычно мало белка и много жира, поэтому предпочтение лучше отдать цельному мясу или рыбе. Если все же хочется блюдо с применением фарша, то сделать его можно самостоятельно, другой вариант – попросить прокрутить его из самостоятельно выбранного куска мяса сразу в магазине, где такая услуга есть.

Еда,
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