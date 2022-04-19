Диетолог рассказала об оптимальном завтраке

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова рассказала об оптимальном завтраке.

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«Оптимальным завтраком являются каши из любых круп. Желательно, чтобы это были неочищенные крупы, которые имеют много пищевых волокон: гречневая, пшённая, овсяная, ячневая»,

— заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

Как отметила Денисова, сочетание молока и круп прекрасно с точки зрения аминокислотного состава.

«Нам нужны полезные жиры. Поэтому хорошо добавить в кашу сливочное или растительное масло»,

— добавила эксперт.

Со своей стороны, врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU выразила мнение, что овсянка — «кладезь всех микроэлементов».

«В овсянке содержится кремний, йод, калий, кобальт, фосфор, большое количество протеинов, способствующих улучшению состояния мышечной массы, а также витамина В. Он способствует снятию стресса»,

— пояснила она.