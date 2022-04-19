Диетолог рассказала об оптимальном завтраке

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова рассказала об оптимальном завтраке.
«Оптимальным завтраком являются каши из любых круп. Желательно, чтобы это были неочищенные крупы, которые имеют много пищевых волокон: гречневая, пшённая, овсяная, ячневая»,
— заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.
Как отметила Денисова, сочетание молока и круп прекрасно с точки зрения аминокислотного состава.
«Нам нужны полезные жиры. Поэтому хорошо добавить в кашу сливочное или растительное масло»,
— добавила эксперт.
Со своей стороны, врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU выразила мнение, что овсянка — «кладезь всех микроэлементов».
«В овсянке содержится кремний, йод, калий, кобальт, фосфор, большое количество протеинов, способствующих улучшению состояния мышечной массы, а также витамина В. Он способствует снятию стресса»,
— пояснила она.
Алексеева добавила, что полезные свойства овсянки сохраняются лучше всего, если употреблять её в запаренном виде.