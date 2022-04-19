Три простых совета, как сделать свое питание более здоровым

Практически каждый человек мечтает правильно питаться, однако не у всех это получается. Как же сделать свое питание более здоровым? Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием «KP» дала три простых совета.

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ЗАВТРАК

На завтрак лучше всего есть яйца. Особенно рекомендуется омлет с овощами, который заряжает бодростью на весь день и надолго утоляет голод. Из каш лучше всего предпочтение отдать овсянке, гречке или пшенке.

Творог на завтрак лучше всего выбирать жирностью не более пяти процентов. При этом в него хорошо бы добавить зелень, ягоды и фрукты.

Но напомнила, все эти продукты нужно не жарить, а варить или запекать.

ОБЕД

На обед тарелка должна выглядеть следующим образом: половина должна быть наполнена овощным салатом, четверть отвести для мяса или рыбы и еще четверть – гарниру, советует эксперт. При этом не стоит забывать о калорийности продуктов и гликемическом индексе: чем выше то и то, считает Соломатина, тем хуже.

УЖИН

На ужин можно есть то же самое, что и на обед, но в меньших размерах. Полезны вечером творожные запеканки, сырники, поскольку вечером кальций лучше усваивается. Ну а перед сном можно перекусить парой яичных белков для того, чтобы организм восполнил дневную потерю белка.