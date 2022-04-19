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1 час назад

Названо неожиданное свойство грибов для здоровья

Lenta.ru

Диетолог Лаура Бурак назвала неожиданные полезные свойства грибов для здоровья, в частности, их употребление снижает риск депрессии. Об этом со ссылками на экспертные рекомендации сообщают авторы сайта о здоровом образе жизни с доказательным подходом Eat This Not That! (ETNT).

Названо неожиданное свойство грибов для здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор статьи опирается на советы диетолога и автора книг о похудении Бурак, которая отметила, что грибы являются отличным источником полезных для здоровья веществ, например витамина D, а также положительно влияют на эмоциональное состояние.

«Одно из основных свойств грибов — их способность помочь вашему телу лучше адаптироваться к стрессу и улучшить гомеостаз — внутренний процесс саморегуляции организма для выживания»,

— объяснила диетолог.

Мнение Бурак подтверждают исследования группы ученых, опубликованные в «Журнале аффективных расстройств». В ходе исследований была выявлена связь между употреблением грибов и снижением интенсивности проблем с психикой. Результаты исследований среди 24,7 тысячи человек оказались неожиданными: люди, которые употребляли шампиньоны и грибы шиитаке, реже сталкивались с психическими заболеваниями, в том числе и с депрессивными расстройствами.

Помимо пользы, которую грибы оказывают на психику, диетолог отмечает, что эти продукты также являются отличным источником клетчатки и витаминов группы В. Кроме того, как дополняет Бурак, в грибах есть антиоксиданты, включая эрготионеин и глутатион. Когда они вместе присутствуют в пище, они могут помочь предотвратить старение как изнутри, положительно влияя на работу мозга, так и снаружи, в частности, препятствуя раннему появлению морщин.

Диетолог советует включать грибы в ежедневный рацион, поскольку в них содержится необходимый для организма белок. Особенно, отмечает она, это важно для вегетарианцев и веганов.

Еда,
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