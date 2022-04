Названо неожиданное свойство грибов для здоровья

Диетолог Лаура Бурак назвала неожиданные полезные свойства грибов для здоровья, в частности, их употребление снижает риск депрессии. Об этом со ссылками на экспертные рекомендации сообщают авторы сайта о здоровом образе жизни с доказательным подходом Eat This Not That! (ETNT).