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1 час назад

Врач назвала завтрак, который поможет похудеть

Ferra.ruиещё 3

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания Наталья Денисова рассказала о завтраке, который поможет похудеть.

Врач назвала завтрак, который поможет похудеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По её словам, завтракать необходимо. Это именно тот приём пищи, который запускает в организме метаболизм. Также врач отметила, что завтракать лучше в течение часа после пробуждения.

От качества завтрака зависит постоянство концентрации питательных веществ и энергия на весь день. Прежде всего это глюкоза как основной источник энергии.

Эксперт подчеркнула, что завтрак должен быть сбалансированным. Лучшими блюдами являются каши из круп: гречневая, пшённая, овсяная, ячневая. При этом малоочищенные крупы содержат максимальное количество пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. В каши можно добавлять сливочное или растительное масло, молоко. Благодаря этому в организм будут в нужном количестве поступать углеводы, жиры и белки.

«Если в первой половине дня мы не получим нужное количество энергии, вся калорийность рациона выпадет на вторую половину дня. Как правило, люди, которые не завтракают, переедают вечером. А избыток калорий перед сном превращается в избыток жировой ткани», — предупредила Денисова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Как похудеть ,Как похудеть,Наталья Денисова,
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