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2 часа назад

Врач рекомендовала пить ряженку и кефир при выходе из поста

Агентство «Москва»

Переход от постного рациона к обычному следует начать с кисломолочных продуктов - кефира и ряженки, допустим также небольшой кусок творожной пасхи. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заведующая лечебно-диагностическим отделением научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Елена Ярных.

Врач рекомендовала пить ряженку и кефир при выходе из поста
Фото: Фото: портал мэра и правительства МосквыФото: портал мэра и правительства Москвы

«Выходить из поста лучше всего с кисломолочными продуктами. Можно начать с кефира, ряженки, йогурта, даже съесть небольшой кусочек творожной пасхи - и все. Затем постепенно можно переходить на цельное молоко, творог, сливки, масло, сыр. Людям со слабой пищеварительной системой с такой пищей придется еще пару дней подождать. <…> Очень полезно в эти дни есть овощи и фрукты, а также принимать пробиотики, любые кисломолочные продукты. Можно даже использовать препараты с бифидо- и лактобактериями. Старайтесь, чтобы вес после выхода из поста не увеличивался», - сказала Ярных.

По словам специалиста, после поста питаться следует каждые два-три часа, а объем одной порции должен составлять примерно 300-400 г.

«Особенно не стоит употреблять много жирного, жареного, маринадов, соленья. Больше других они вредны тем, у кого есть камни в желчном пузыре. Важно, чтобы прием пищи сопровождался достаточным приемом жидкости, ведь процесс переваривания происходит в жидкой среде. Питаться в таком стиле лучше в течение трех-четырех дней после поста», - пояснила специалист.

Переход к полноценному «допостному» питанию должен происходить не быстрее, чем за неделю, добавила врач. «Для тех, у кого язва желудка или 12-перстной кишки, холецистит или панкреатит, этот срок нужно увеличить до двух недель», - заключила Ярных.

Еда,
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