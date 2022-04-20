Врач рекомендовала пить ряженку и кефир при выходе из поста

«Выходить из поста лучше всего с кисломолочными продуктами. Можно начать с кефира, ряженки, йогурта, даже съесть небольшой кусочек творожной пасхи - и все. Затем постепенно можно переходить на цельное молоко, творог, сливки, масло, сыр. Людям со слабой пищеварительной системой с такой пищей придется еще пару дней подождать. <…> Очень полезно в эти дни есть овощи и фрукты, а также принимать пробиотики, любые кисломолочные продукты. Можно даже использовать препараты с бифидо- и лактобактериями. Старайтесь, чтобы вес после выхода из поста не увеличивался», - сказала Ярных.