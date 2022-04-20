Творожная пасха: 5 рецептов для праздничного стола

В гиде РИАМО — рецепты, которые позволят сделать вкусную творожную пасху и порадовать близких в светлый христианский праздник.

Фото: © РИА Новости, Григорий Сысоев © РИА Новости, Григорий Сысоев

Заварная пасха

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Этот рецепт понравится всем, кто любит заварной крем и его легкую кремовую текстуру. Творог приобретает нежный вкус, который хорошо будет сочетаться не только с цукатами и сухофруктами, но и с орехами.

Для приготовления пасхи потребуется:- 550 граммов жирного творога;- 100 граммов сахара;- 100 граммов сливочного масла;- 100 граммов жирных сливок;- 3 яйца;- ванилин;- цукаты или орехи по вкусу.

Яичные желтки аккуратно отделяем от белков — последние нам не понадобятся. Миксером взбиваем творог с желтками, постепенно добавляя в смесь сахар и предварительно размягченное при комнатной температуре масло.

Полученную массу кладем в кастрюлю и ставим на медленный огонь. Нагреваем до появления пузырьков и, не дожидаясь закипания, выключаем. Добавляем пакетик ванилина (можно заменить жидкими ароматизаторами или эссенцией), перемешиваем до однородности. Если от творога остались комочки, можно воспользоваться блендером и сделать массу кремообразной. На этом этапе добавляем в смесь орехи или цукаты. Если используете орехи, то предварительно замочите их в кипятке на 10 минут, чтобы они размягчились и стали ароматными.

Набираем в таз холодной воды. Если есть возможность, то кладем в нее лед. Ставим в воду кастрюлю с творожной массой, чтобы добиться максимально быстрого охлаждения, после чего отправляем в холодильник на несколько часов настояться.

Миксером взбиваем сливки в пену, добавляем в остывшую творожную массу, перемешиваем. Выкладываем заготовку для творожной пасхи в форму, ставим сверху гнет и оставляем на ночь в холодильнике.

Творожная пасха с вареной сгущенкой

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Блюдо, приготовленное по такому рецепту, получается похожим на мороженое крем-брюле. Сгущенку нужно брать такую, в которой не будет растительного масла и сыворотки, чтобы не получить кислый или приторно сладкий привкус.

Для приготовления пасхи потребуется:- 300 граммов жирного творога;- 200 граммов вареной сгущенки;- 100 граммов сметаны;- 100 граммов сливочного масла;- 100 граммов кураги.

Масло размягчаем при комнатной температуре и сначала смешиваем его с творогом, а затем добавляем в смесь сгущенку и сметану. Взбиваем все блендером или миксером.Курагу заливаем горячей водой и ждем 10 минут. Отжимаем, нарезаем кусочками и отправляем в массу, тщательно перемешивая. Готовую пасху перекладываем в форму и оставляем застывать в холодильнике.

Пасха с белым шоколадом и кокосом

Вкус этой пасхи будет напоминать творожные сырки с кокосом из детства. Украшать блюдо стоит белым шоколадом — это добавит пасхе нарядности и необычности.

Для приготовления пасхи потребуется:- 400 граммов творога;- 200 граммов сгущенного молока;- 100 граммов сливочного масла;- 100 граммов сметаны;- 100 граммов миндаля или фундука;- кокосовая стружка для посыпки.

Творог смешиваем со сгущенкой и взбиваем блендером, добавляем масло и снова взбиваем смесь. Орехи замачиваем в горячей воде на 10 минут, потом чистим от кожицы и режем кусочками. Добавляем в массу вместе со сметаной, перемешиваем.

Закладываем основу будущей пасхи в форму, выдерживаем ночь в холодильнике.

На водяной бане топим белый шоколад и поливаем им вынутую из формы пасху. Сразу посыпаем кокосовой стружкой, пока глазурь не застыла.

Трехцветная пасха с разными видами шоколада

Этот пасхальный десерт будет и вкусным, и красивым. В целом рецепт не слишком отличается от аналогичных, но добавление в творог шоколада делает его запоминающимся.Для приготовления пасхи потребуется:

- 550 граммов творога;- 3 яйца;- 150 граммов сливок;- 100 граммов сахара;- 50 граммов сливочного масла;- 60 граммов темного шоколада;- 50 граммов молочного шоколада;- 30 граммов белого шоколада;- ванилин по вкусу.

Мягкое масло перетираем с творогом и яичными желтками, добавляем ванилин, сахар и взбиваем миксером. Смесь в кастрюле ставим на слабый огонь и ждем нагревания до появления пузырьков. Снимаем с огня и остужаем. Взбиваем сливки и смешиваем с остывшей массой. Затем делим ее на три части, чтобы каждая была чуть меньше предыдущей. Растапливаем шоколад на водяной бане в разных стаканах. В самую маленькую часть творога добавляем белый шоколад, все перемешиваем и заливаем в форму. Следующим топим и смешиваем молочный шоколад, а следом — темный. Так мы получим плавный переход от интенсивного цвета в основании пасхи к белому на ее вершине.Оставляем пасху застывать в холодильнике. Затем ее можно посыпать какао, корицей или полить растопленным темным шоколадом.

Пасха с желатином

Десерт получается похожим на суфле и не слишком тяжелым, поскольку из рецепта исключено масло. Такая пасха лучше держит форму и красиво смотрится.

Для приготовления пасхи потребуется:- 500 граммов творога;- 250 миллилитров воды;- 150 граммов жирных сливок;- 100 граммов сахара;- 10 граммов желатина;- ванилин и сухофрукты по вкусу.

Желатин замачиваем в 200 миллилитрах холодной воды на полчаса. Периодически помешиваем его, чтобы он не слипся.Холодные сливки и 50 граммов сахара взбиваем до устойчивых пиков. Отдельно взбиваем до однородности творог и оставшийся сахар. После этого смешиваем сливки и творожную массу.