Врач рассказала, какие продукты провоцируют повышенный аппетит

Постоянное чувство голода — мучительное и непроходящее желание что-нибудь есть, не поддающееся контролю. Но при этом полностью удовлетворить его не удается, и тяга к еде не утихает. Этому явлению может быть несколько причин — от повышенного сахара в крови до гормональных сбоев, однако есть и продукты, которые увеличивают аппетит. Подробности читайте в нашей новости.

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Ряд продуктов дает лишь кратковременное ощущение сытости, после такой еды чувство голода возвращается и увеличивается в несколько раз. Чтобы справиться со своим аппетитом, стоит исключить из рациона фастфуд.

Специалист отметила, что организм должен получать оптимальное количество белков, жиров, углеводов и витаминов, тогда потребность в фастфуде будет намного меньше, сообщает радио Sputnik. Ранее «Летидор» писал о том, что врач объяснил, как определить, что вы едите слишком много жирной пищи.