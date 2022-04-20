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35 минут назад

Врач рассказала, какие продукты провоцируют повышенный аппетит

Letidor.ru

Постоянное чувство голода — мучительное и непроходящее желание что-нибудь есть, не поддающееся контролю. Но при этом полностью удовлетворить его не удается, и тяга к еде не утихает. Этому явлению может быть несколько причин — от повышенного сахара в крови до гормональных сбоев, однако есть и продукты, которые увеличивают аппетит. Подробности читайте в нашей новости.

Врач рассказала, какие продукты провоцируют повышенный аппетит
Фото: DepositphotosDepositphotos

Ряд продуктов дает лишь кратковременное ощущение сытости, после такой еды чувство голода возвращается и увеличивается в несколько раз. Чтобы справиться со своим аппетитом, стоит исключить из рациона фастфуд.

Специалист отметила, что организм должен получать оптимальное количество белков, жиров, углеводов и витаминов, тогда потребность в фастфуде будет намного меньше, сообщает радио Sputnik. Ранее «Летидор» писал о том, что врач объяснил, как определить, что вы едите слишком много жирной пищи.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом. _

Еда,
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