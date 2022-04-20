Как сливочное масло провоцирует развитие слабоумия

Преподаватель Эдинбургского университета, врач Мишель Лучано в беседе с зарубежным изданием Express отметила, что такие продукты, как сливочное и пальмовое масло, оказывают негативное воздействие на работу мозга. По словам специалиста, содержащиеся в них насыщенные жиры не только повышают риск развития слабоумия, но негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, передает издание "Лента.ru". Такой же вред организму, по словам врача, принесет употребление молочных продуктов, маргарина, жирного красного мяса, фастфуда, а также сладостей.