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2 часа назад

Зарубежный врач заявила о способности сливочного масла провоцировать развитие слабоумия

Vse42.ru

Врач Мишель Лучано рассказала, что употребление пальмового и сливочного масла ускоряет старение мозга.

Как сливочное масло провоцирует развитие слабоумия
Фото: VSE42.RuVSE42.Ru

Преподаватель Эдинбургского университета, врач Мишель Лучано в беседе с зарубежным изданием Express отметила, что такие продукты, как сливочное и пальмовое масло, оказывают негативное воздействие на работу мозга. По словам специалиста, содержащиеся в них насыщенные жиры не только повышают риск развития слабоумия, но негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, передает издание "Лента.ru". Такой же вред организму, по словам врача, принесет употребление молочных продуктов, маргарина, жирного красного мяса, фастфуда, а также сладостей.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что российский врач рассказал о пользе ежедневного питья какао для профилактики слабоумия.

Еда,
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