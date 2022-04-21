Названы продукты, которыми можно отравиться

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Терапевт Елена Черненко назвала доступные продукты, которые чаще других вызывают отравление. Специалист в беседе с «Пятым каналом» призвала россиян более тщательно следить за тем, где и у кого они покупают еду.

По словам врача, чаще других продуктов вызывают тяжелое отравление грибы. Они отлично впитывают все токсины и вредные вещества из почвы и воздуха, потому, по ее мнению, покупать их нужно только у проверенных поставщиков и стараться выяснять, где именно они были собраны, чтобы свести к минимуму возможность нанести вред здоровью. Черненко просит быть осторожнее и начинающих грибников, так как, если у человека недостаточно опыта, высок риск получить к столу поганки, которые в принципе небезопасны.

Много ядовитых веществ, предупреждает терапевт, может содержаться и в рыбе. «В рыбе содержится ртуть и другие токсичные продукты в зависимости от корма, от вод, где она плавает. Например, тунец нельзя маленьким детям и беременным, потому что он самый опасный по содержанию ртути», — пояснила медик.

Вызвать отравление могут и алкогольные напитки кустарного производства, а также продукты, которые уже начали портиться, продолжает врач. В подгнивающей еде, будь то сыр, мясо, птица или овощи, скапливается большое количество токсичных веществ и патогенных бактерий, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, заключила она.