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2 часа назад

Врач Елена Черненко назвала продукты, которыми можно отравиться

runews24.ru

Врач-терапевт Елена Черненко в интервью Пятому каналу сообщила о том, какими продуктами можно отравиться. По словам эксперта, лидирующие позиции в перечне потенциально опасных продуктов занимают грибы. Скрытую опасность порой может иметь рыба.

Названы продукты, которыми можно отравиться
Фото: Фото: из открытых источниковФото: из открытых источников

В рыбе содержится ртуть, а также другие токсичные продукты. Все зависит от корма и водоемов, в которых рыба содержалась или жила. Как отметила Елена Черненко, тунец нельзя кушать беременным женщинам и маленьким детям, так как по содержанию ртути данный вид рыбы является самым опасным.

Также врач напомнила о возможных рисках при употреблении алкоголя. В таких напитках может содержаться метанол, этанол и растворитель.

Елена Черненко,
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