Названы продукты, которыми можно отравиться

Врач-терапевт Елена Черненко в интервью Пятому каналу сообщила о том, какими продуктами можно отравиться. По словам эксперта, лидирующие позиции в перечне потенциально опасных продуктов занимают грибы. Скрытую опасность порой может иметь рыба.

В рыбе содержится ртуть, а также другие токсичные продукты. Все зависит от корма и водоемов, в которых рыба содержалась или жила. Как отметила Елена Черненко, тунец нельзя кушать беременным женщинам и маленьким детям, так как по содержанию ртути данный вид рыбы является самым опасным.