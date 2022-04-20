5 необычных блюд, которые можно приготовить с помощью измельчителя

Измельчитель — это кухонный помощник, который заменяет нож и режет пищу ровнее и быстрее. Обычно в нём три режима: мелкая, средняя или крупная нарезка, что дает разный размер кусочков для разных блюд. Специалисты Russell Hobbs поделились пятью рецептами, которые легко повторить на кухне с помощью измельчителя. Порадуйте своих близких!

Фото: Russell Hobbs Russell Hobbs

Морковный хумус

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Хумус - сытная еда Ближнего Востока, которая может идти и в качестве отдельного блюда, и в качестве закуски. Обычно это отваренный нут с двумя столовыми ложками тахини и лимонным соком, но иногда стоит рискнуть и попробовать добавить нотку оригинальности. Запеките морковь до золотой корочки с любимыми специями и растительным маслом. Добавьте все ингредиенты в измельчитель вместе с паприкой, куркумой, перцем, солью и прокрутите. Подавайте на поджаренном хлебе или в качестве гарнира с зеленью и оливковым маслом.

Пхали

Пхали - часть грузинской кухни, которая давно стала популярна в России и считается одной из самых вкусных и сытных. Блюдо подходит веганам и вегетарианцам. В измельчитель добавьте 1 стакан грецкого ореха, 1 пучок петрушки, 2 зубчика чеснока и 2 столовые ложки лимонного сока. Возьмите пучок шпината, отваренную свеклу, или фасоль и добавьте в чашу. После измельчения сформируйте шарики, и подавайте с гранатом и мятными листьями.

Чизкейк Нью-Йорк

Мало кто знает, но история этого десерта начинается ещё во времена Древней Греции, но истинная популярность пришла в ХХ веке в Нью-Йорке. Предлагаем повторить знаменитый рецепт. Измельчите песочное печенье в крошку и добавьте 100 грамм сливочного масла. Смажьте маслом круглую форму и выложите на дно смесь. Примните крошку и сделайте бортики. Поставьте в духовку на 200 градусов на 10 минут. В остывшую основу добавьте начинку: 600 грамм сливочного сыра, 150 грамм сахара, 200 миллилитров сливок хорошо размешайте. Добавьте лимонный сок, 3 яйца, ванильный экстракт и перемешайте. Вылейте начинку в основу и выпекайте 15 минут на температуре 200 градусов с емкостью с водой внизу. Затем температуру необходимо снизить до 110 градусов и довести до готовности.

Баба гануш

Популярное блюдо Восточной кухни, которое имеет ряд аналогов в других культурах. Рецепт простой: 3 баклажана запеките в духовке и после остывания снимите мякоть в миску. К массе добавьте 2-3 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу, 2-3 столовые ложки оливкового масла и пасты тахини. Половинку лимона выжмите и измельчите массу. Порежьте петрушку, укроп или кинзу в готовую массу. Советуем подавать на лепешке, предварительно натерев её чесноком.

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