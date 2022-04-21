Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
2 часа назад

Зачем нужно солить ананас

Катя Кобышева

Все привыкли солить овощи и любую другую еду, но посыпать солью фрукты и ягоды мало кому приходит в голову. Большинство скорее покрутит пальцем у виска, чем решится повторить этот трюк. И совершенно зря! "Рамблер" рассказывает, что произойдет, если немного посолить ананас.

Зачем нужно солить ананас
Фото: pixabay.compixabay.com

Те, кто не пропускал школьные уроки химии, вряд ли сейчас удивятся. Но для остальных эта информация, возможно, станет открытием. Если ананас немного посолить, он станет слаще на вкус. Почему так происходит? Все просто! Дело в том, что соль вступает в реакцию с кислотой и нейтрализует ее. Кислый вкус уходит, что позволяет человеку почувствовать всю сладость ананаса. Такой лайфхак пригодится тем, кто не очень любит кислое.

А для тех, кто любит экспериментировать с едой предлагаем рецепт идеального тоста.

Ингредиенты:

  • Любимый хлеб для тостов
  • Ветчина
  • Ананас
  • Микрозелень
  • Черный кунжут

Приготовление

  1. Слегка поджарить тосты на сухой сковороде или в тостере, если есть.
  2. Нарезать ветчину максимально тонкими слайсами, лучше даже купить готовую нарезку.
  3. Ананас порезать кружочками, не забудьте вырезать сердцевину, она очень волокнистая и грубая.
  4. На тост положить слайс ветчины, сверху ананас, украсить микрозеленью и посыпать семенами черного кунжута. Можно взять белый, но черный смотрится эффектнее.
Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители