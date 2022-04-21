Зачем нужно солить ананас

Все привыкли солить овощи и любую другую еду, но посыпать солью фрукты и ягоды мало кому приходит в голову. Большинство скорее покрутит пальцем у виска, чем решится повторить этот трюк. И совершенно зря! "Рамблер" рассказывает, что произойдет, если немного посолить ананас.

Те, кто не пропускал школьные уроки химии, вряд ли сейчас удивятся. Но для остальных эта информация, возможно, станет открытием. Если ананас немного посолить, он станет слаще на вкус. Почему так происходит? Все просто! Дело в том, что соль вступает в реакцию с кислотой и нейтрализует ее. Кислый вкус уходит, что позволяет человеку почувствовать всю сладость ананаса. Такой лайфхак пригодится тем, кто не очень любит кислое.