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2 часа назад

Как приготовить растительное молоко дома

Мира Маркина

Все больше детей и взрослых сталкиваются с непереносимостью лактозы. Выход – альтернативное молоко. Но что делать, если привычные бренды прекращают свои поставки, а цена на аналоги растет день за днем? Научиться готовить такое молоко самим. “Рамблер” собрал несколько проверенных рецептов по приготовлению растительных напитков дома.

Как приготовить растительное молоко дома
Фото: unsplash.comunsplash.com

Миндальное молоко

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Вам понадобится:
  • 200 гр сырого миндаля
  • 600 мл фильтрованной воды

Миндаль нужно промыть и оставить в воде на ночь. Утром разбухшие ядра следует откинуть на дуршлаг, переложить в емкость и залить кипятком воду, оставить на 15-20 минут. Этот шаг нужен для того, чтобы легче снять с орехов кожицу. Очищенный миндаль перекладываем в чашу блендера, добавляем к нему 200 мл фильтрованной воды и перемалываем. В образовавшуюся кашицу вливаем оставшуюся воду и взбиваем еще полминуты-минуту. Полученную массу нужно процедить, например, через чистую льняную ткань или марлю, сложенную в несколько слоев. Такое молоко хранится в холодильнике не дольше трех дней.

Высушенный жмых рекомендуется использовать для домашних конфет или в качестве топпинга к кашам и десертам.

Овсяное молоко

Вам понадобится:
  • 100 г сухой овсянки (геркулес, не требующий варки, не подойдет)
  • литр кипяченой воды

Овсяное молоко более сытное и хранится до семи дней. Чтобы его приготовить, нужно с вечера залить сухую овсянку литром остывшей кипяченой воды и оставить набухать (на 10–12 часов). Полученную “кашу” перекладываем в чашу блендера и взбиваем до получения светлой однородной массы. Затем ее следует пропустить через очень мелкое сито или сложенную в несколько слоев чистую марлю.

Рекомендуется хранить овсяное молоко в таре с плотной крышкой в холодильнике.

Рисовое молоко

Вам понадобится:
  • 100 гр бурого риса
  • 950 мл фильтрованной воды

Рис нужно прокалить на сухой сковороде, чтобы он раскрыл свой аромат. Затем заливаем его на ночь водой так, чтобы она полностью покрывала зернышки. Утром набухший рис следует промыть. После – смешать в чаше блендера с 250 мл фильтрованной воды и взбить в течение пары минут. Полученную смесь нужно поставить на средний огонь и, часто помешивая, довести до загустения. Затем влить еще 700 мл воды, перемешать и процедить. Рисовое молоко в таре с плотной крышкой хранится от трех до пяти дней.

Рекомендуется встряхивать бутылку с напитком перед каждым употреблением.

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