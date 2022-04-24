Как приготовить растительное молоко дома

Все больше детей и взрослых сталкиваются с непереносимостью лактозы. Выход – альтернативное молоко. Но что делать, если привычные бренды прекращают свои поставки, а цена на аналоги растет день за днем? Научиться готовить такое молоко самим. “Рамблер” собрал несколько проверенных рецептов по приготовлению растительных напитков дома.

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Миндальное молоко

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200 гр сырого миндаля

600 мл фильтрованной воды Вам понадобится:

Миндаль нужно промыть и оставить в воде на ночь. Утром разбухшие ядра следует откинуть на дуршлаг, переложить в емкость и залить кипятком воду, оставить на 15-20 минут. Этот шаг нужен для того, чтобы легче снять с орехов кожицу. Очищенный миндаль перекладываем в чашу блендера, добавляем к нему 200 мл фильтрованной воды и перемалываем. В образовавшуюся кашицу вливаем оставшуюся воду и взбиваем еще полминуты-минуту. Полученную массу нужно процедить, например, через чистую льняную ткань или марлю, сложенную в несколько слоев. Такое молоко хранится в холодильнике не дольше трех дней.

Высушенный жмых рекомендуется использовать для домашних конфет или в качестве топпинга к кашам и десертам.

Овсяное молоко

100 г сухой овсянки (геркулес, не требующий варки, не подойдет)

литр кипяченой воды Вам понадобится:

Овсяное молоко более сытное и хранится до семи дней. Чтобы его приготовить, нужно с вечера залить сухую овсянку литром остывшей кипяченой воды и оставить набухать (на 10–12 часов). Полученную “кашу” перекладываем в чашу блендера и взбиваем до получения светлой однородной массы. Затем ее следует пропустить через очень мелкое сито или сложенную в несколько слоев чистую марлю.

Рекомендуется хранить овсяное молоко в таре с плотной крышкой в холодильнике.

Рисовое молоко

100 гр бурого риса

950 мл фильтрованной воды Вам понадобится:

Рис нужно прокалить на сухой сковороде, чтобы он раскрыл свой аромат. Затем заливаем его на ночь водой так, чтобы она полностью покрывала зернышки. Утром набухший рис следует промыть. После – смешать в чаше блендера с 250 мл фильтрованной воды и взбить в течение пары минут. Полученную смесь нужно поставить на средний огонь и, часто помешивая, довести до загустения. Затем влить еще 700 мл воды, перемешать и процедить. Рисовое молоко в таре с плотной крышкой хранится от трех до пяти дней.