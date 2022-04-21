Три варианта здорового завтрака

Если вы каждое утро ощущаете усталость, то почувствовать себя лучше вам поможет особый завтрак. О трёх разновидностях, которые точно окажутся полезными, рассказал эксперт по питанию Джереми Горски.

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Диетолог Джереми Горски подчёркивает, что утренняя усталость по большей части связана с неправильным питанием. Чтобы решить проблему, достаточно, например, начать готовить на завтрак другие блюда - более здоровые.

Прежде всего, по мнению специалиста, утром нужно обязательно есть продукты, содержащие много тирозина. Это лосось, бананы, творог, яйца. Благодаря этому у вас появится энергия и мотивация к действию. А при употреблении тёмного шоколада, молочных продуктов и яиц организм будет также получать триптофан, который связан с серотонином - гормоном счастья.

Итак, всего эксперт предлагает три варианта завтрака.

Для любителей сладкого

Диетолог советует съесть поджаренный ломтик хлеба с арахисовым маслом, щепоткой корицы и половинкой банана. Банан поможет избавиться от стресса, корица - регулировать глюкозу в крови. Хлеб можно брать для этого пшеничный либо цельнозерновой, хотя в целом это не так важно.

Помимо этого, можно добавить к завтраку скир. Это исландский йогурт, который содержит много белка, кальция и мало жира.

Для любителей солёного

Возьмите ломтик хлеба и положите на него пол-авокадо и один-два кусочка копчёного лосося. Авокадо поможет снизить «плохой» холестерин и дольше чувствовать себя сытым, а лосось богат омега-3, которая влияет на концентрацию и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Помимо этого, можно съесть яйцо, которое отличается высоким содержанием белка и омега-3. К тосту можно добавить также специи: паприку или перец. Это позволит организму лучше бороться со стрессом.

Для любителей смузи

Нужно смешать в блендере листья шпината, половинку банана, полманго, чайную ложку арахисового масла и две столовые ложки овсяных хлопьев. После этого необходимо добавить овощной напиток.