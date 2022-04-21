Диетолог назвал безусловно полезную приправу

«Почти три тысячи лет этот продукт присутствует на столах людей. Первое, почему начали применять горчицу, — ее антисептические и антигельминтные свойства. Именно горчицу подавали к рыбе, чтобы защитить кишечник от гельминтозов. Если острая горчица будет в рационе, ваш кишечник будет защищен от различных паразитов и бактериальных инфекций», — объяснил он.