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1 час назад

Врач рассказал, почему важно мыть яйца перед едой

Мира Маркина

Употребление в пищу немытых яиц чревато проблемами со здоровьем, предупредил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

Врач рассказал, почему важно мыть яйца перед едой
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт объяснил, что на скорлупе куриных яиц могут жить различные вредоносные агенты. Они могут стать причиной серьезного отравления или возникновения инфекционного заболевания, в частности, сальмонеллеза.

Мыть яйца следует перед любой термической обработкой, поскольку не все загрязнения разрушаются при варке, например.

Инфекция может попасть в пищу при разбивании немытых яиц. Поэтому эксперт призвал отказаться от использования немного треснутых, но еще не испорченных экземпляров.

«Мыть его бесполезно, потому что то, что было на скорлупе, уже в любом случае попало внутрь», — резюмировал диетолог.

Ранее мы рассказывали о том, как проверить яйца на свежесть.

Еда,
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