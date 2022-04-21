Врач рассказал, почему важно мыть яйца перед едой

Употребление в пищу немытых яиц чревато проблемами со здоровьем, предупредил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24».

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Эксперт объяснил, что на скорлупе куриных яиц могут жить различные вредоносные агенты. Они могут стать причиной серьезного отравления или возникновения инфекционного заболевания, в частности, сальмонеллеза.

Мыть яйца следует перед любой термической обработкой, поскольку не все загрязнения разрушаются при варке, например.

Инфекция может попасть в пищу при разбивании немытых яиц. Поэтому эксперт призвал отказаться от использования немного треснутых, но еще не испорченных экземпляров.

«Мыть его бесполезно, потому что то, что было на скорлупе, уже в любом случае попало внутрь», — резюмировал диетолог.