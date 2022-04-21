Как работают суперфуды и в чем их польза

Многие все еще надеются на волшебную таблетку, которая поможет оставаться здоровым и молодым как можно дольше. Однако магии не бывает, все дело в системной и усиленной работе над собой. При этом важно обращать внимание на те продукты, которые этому поспособствуют. Если вы обратите внимание на что-то из нашего списка, вас ждет успех, а кошелек не пострадает.

Фото: Eva.ru Eva.ru

КЕЙЛ ИЛИ КУДРЯВАЯ КАПУСТА

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Если вы еще ни разу не пробовали кейл, стоит это исправить, тем более, что с супермаркетах его можно купить круглогодично. Кудрявая капуста является отличным источником легкоусвояемого кальция, магния, железа, витаминов группы В, витаминов С, К, а также антиоксидантов.

Кейл способствует укреплению зубов, помогает наладить пищеварение за счет высокого содержания клетчатки, а еще полезен для кожи. Кудрявая капуста замедляет старение и улучшает зрение, а еще нормализует гормональный фон, снижает холестерин, укрепляет иммунитет и является противовоспалительным средством. Кейл очень богат белком, за что и является любимцем многих вегетарианцев. Из кейла можно готовить много блюд, в том числе супы, салаты, смузи, коктейли и чипсы.

АВОКАДО

Авокадо давно уже не является диковинным фруктом на нашем столе, хотя это и недешевое удовольствие. Но сколько мы переплачиваем за колбасу, которую Всемирная организация здравоохранения давно причислила к канцерогенам? Так почему же стоит заплатить за авокадо? Во-первых, в нем много полезных жиров при минимальном содержании углеводов, а женскому организму жиры необходимы. Во-вторых, даже при большой калорийности (за счет тех же жиров) диетологи не запрещают есть авокадо худеющим. Потому что он надолго насыщает организм и таким образом помогает бороться с лишним весом.

1. Употребляйте авокадо, если у вас есть проблемы с сердцем и сосудами. В нем содержится калий, полезный сердца и улучшающий работу мозга. Также магний и клетчатка — они помогают снизить давление и нормализовать уровень холестерина.

2. Авокадо содержит витамины А, Е и С, которые необходимы для синтеза коллагена. Красивая кожа гарантирована! 3. Улучшает работу пищеварительной системы за счет высокого содержания клетчатки.

4. Содержит почти все витамины группы В. А нервы сегодня никому не помешают!

5. Укрепляет иммунитет за счет большого содержания витаминов Е и С.

КУРКУМА

Сегодня эта приправа и добавки на ее основе становятся очень популярными. Добавлять куркуму в блюда — к рису, мясу и даже напиткам, это не просто вкусно и красиво, но и полезно. Например, при остеопорозе. Ученые из Университета Генуи, Италия, провели исследование с участием мужчин и женщин (в возрасте 70 лет), страдающим снижением костной массы. Перед началом эксперимента всем испытуемым провели замер плотности костной массы. В течении полугода некоторые добровольцы добавляли в еду куркуму и соевый лецитин.

Через полгода испытуемые прошли повторное исследование и оказалось, что у тех, кто принимал куркуму, плотность костной массы выросла на 7%. Есть также предположения, что куркумин — действующее вещество куркумы, помогает при деменции, однако тут специалисты не так оптимистичны. Дело в том, что профилактика возрастных изменений мозга — комплексная работа, тут гораздо важнее отказаться от никотина и поддерживать мозг на высоком уровне активности, чем употреблять куркуму.

Считается, что куркума обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, выводит из организма токсины и вредные вещества. Куркума содержит фосфор, кальцием, железом, йодом, а еще витаминами К, С и группой В. Если вас интересует терапевтический эффект куркумы, лучше принимать ее в добавках. Но для подбора лучше проконсультируйтесь со специалистом — тут крайне важна правильная форма и дозировка.

ЯБЛОЧНЫЙ УКСУС

Все ферментированные продукты являются настоящими суперфудами, они невероятно важны для нашей иммунной системы и хорошего настроения. Йогурт, кефир, соевые бобы, соленые огурцы помогают кишечным бактериям сохранять здоровье и видовое разнообразие, а от их самочувствия зависит в том числе, сколько серотонина — гормона радости, у нас синтезируется. Как и домашняя квашеная капуста яблочный уксус поможет укрепить иммунитет, стимулировать метаболизм и предупредить процессы старения. В процессе ферментации все полезные вещества из яблок переходят в уксус. В готовом яблочном укусе содержатся аминокислоты, большое количество пектина, фосфора, магния и кальция (которые способствуют профилактике и лечению остеопороза), легкоусваеваемое железо, что актуально для людей с анемией, бетакаротин — мощный антиоксидант, а также витамины Е, А и группы В. Также яблочный уксус обладает мощным антибактериальным эффектом и подавляет рост числа болезнетворных бактерий в кишечнике, снижает концентрацию глюкозы в крови (людям с сахарным диабетом 2 типа рекомендуется включать в рацион яблочный уксус, однако заменять им терапию категорически запрещено!), помогает побороть синдром хронической усталости и улучшает пищеварение.

СЕЛЬДЬ

Любимая многими россиянами рыба — наш настоящий суперфуд. Старайтесь употреблять селедку не только в новый год в традиционных салатах, а хотя бы 1 раз в неделю.

Конечно, лучше всего, если вы засолите и разделаете рыбу сами, а еще замороженную тушку (предварительно разморозив) можно прекрасно запечь в духовке, такое блюдо обойдется вам очень недорого, а пользу вы получите немалую. Чем же богата сельдь? Сельдь содержит витамин D, недостаток которого испытывают чуть ли не все жители России.

Витамин D — уникальный гормон, он участвует в строении костей, отвечает за иммунитет, участвует в регуляции работы сердца и памяти, а также входит в состав половых гормонов, в частности — тестостерона. Без него взрослые будут болеть остеопорозом, у детей неправильно будут формироваться кости и иммунитет, а беременным будет непросто выносить ребенка.

Сельдь — один из чемпионов по содержанию этого вещества, кусочек селедки может с лихвой покрыть суточную потребность.

Селедка содержит также Омега-3 жирные кислоты, которые предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, снижают системное воспаление и защищают наш мозг. Рыба может похвастаться еще и высоким содержанием витамина В12, который необходим для кроветворения и нервной системы.