Названы овощи, которые резко поднимают сахар в крови

Учеными давно доказано негативное воздействие сахара на организм. Злоупотребление сладким не только приведет к развитию диабета, но и спровоцирует раннее старение мозга и кожи.

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Снизить уровень сахара в крови помогает здоровый образ жизни и правильное питание, при этом многие стараются включить в свой рацион как можно больше овощей, однако и они могут существенно влиять на уровень глюкозы в крови. Подробности читайте в нашей новости.

Эксперты из британской организации по изучению диабета предупредили о том, что регулярное употребление некоторых овощей может грозить диабетом. У таких продуктов слишком высокий гликемический индекс.