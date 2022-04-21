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2 часа назад

Названы овощи, которые резко поднимают сахар в крови

Letidor.ru

Учеными давно доказано негативное воздействие сахара на организм. Злоупотребление сладким не только приведет к развитию диабета, но и спровоцирует раннее старение мозга и кожи.

Названы овощи, которые резко поднимают сахар в крови
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Снизить уровень сахара в крови помогает здоровый образ жизни и правильное питание, при этом многие стараются включить в свой рацион как можно больше овощей, однако и они могут существенно влиять на уровень глюкозы в крови. Подробности читайте в нашей новости.

Эксперты из британской организации по изучению диабета предупредили о том, что регулярное употребление некоторых овощей может грозить диабетом. У таких продуктов слишком высокий гликемический индекс.

Специалисты отметили, что особую опасность для людей, у которых есть проблемы с обменом веществ, представляет употребление картофеля, моркови и свеклы, сообщает Daily Express.

Еда,
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