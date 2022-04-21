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1 час назад

Диетологи назвали неожиданные последствия ежедневного употребления шоколада

Lenta.ruиещё 1

Известные диетологи Кортни Д’Анджело и Триста Бест рассказали о неожиданных последствиях употребления шоколада каждый день. Они заявили изданию ETNT, что темный шоколад снижает уровень стресса и улучшает здоровье сердца.

Диетологи назвали полезным употребление шоколада
Фото: Фото: Ihor N / Globallookpress.comФото: Ihor N / Globallookpress.com

По словам специалистов, такие полезные свойства темный шоколад приобрел за счет высокого содержания какао, богатого антиоксидантами, в том числе флавоноидами. Эти компонент диетологи назвали улучшающими кровообращение в сердце, снижающими кровяное давление и уменьшающими риск образования тромбов.

«Ежедневное потребление умеренного количества шоколада помогает снизить риск развития инсульта, предотвратить сердечные заболевания, снизить уровень стресса и тревожности, а также избавить от депрессии», — уточнила Д’Анджело.

Однако несмотря на то что в шоколаде содержится большое количество полезных веществ, в том числе магний, который благотворно влияет на работу мозга, эксперты рекомендуют им не увлекаться, иначе это может негативно сказаться на уровне сахара в крови и на фигуре.

«Злоупотребление шоколадом может помешать вам найти более здоровую альтернативу. Если вы регулярно едите продукты с добавленным сахаром, вы можете потерять вкус к натуральным сладостям, в том числе фруктам», — объяснила Бест.

Ранее терапевт Елена Черненко назвала доступные продукты, которые чаще других вызывают отравление. Она призвала осторожнее относиться к выбору грибов и нескольких других распространенных категорий продуктов.

Еда,Елена Черненко,
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