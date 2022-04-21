Какие куличи готовят в разных странах

Булочки, выпечка и прочие хлеба, которые едят на Пасху в странах по всему миру.

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Россия

На Пасху в России пекут или покупают готовые куличи — мягкий хлеб цилиндрической формы с глазурью. «Предок» кулича — выпечка, которую на Руси стряпали в дар солнцу. Высокий и рыхлый кулич называют бабой: рецепт с ромом и изюмом пришел из Франции в XIX веке и быстро завоевал популярность.

Германия

Райндлинг традиционно готовят на Пасху в Германии, Австрии и других немецкоязычных поселениях. В тесто добавляют анис, изюм, коньяк, корицу, сухофрукты и орехи. Сам пирог напоминает по форме вулкан: тесто выкатывают по кругу, а посередине оставляют «дырку».

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Великобритания

В Англии и Ирландии готовят гибрид пирога и кекса — симнель. В составе часто присутствует миндальная мука, вымоченные в ликере цукаты и марципан. Традиционно симнель покрывают белой глазурью и 12 шариками, символизирующими пасхальные яйца. Другая популярная выпечка на Пасху — сдобная булочка: из-за формы ее часто называют крестовой.

Италия

Кексы с милым прозвищем «пасхальные голубки» готовят на меловой закваске с добавлением цукатов. Как ясно по названию, выпечка имеет форму голубя: верхнюю сторону покрывают белой глазурью и украшают миндальными хлопьями, которые имитируют перья.

США

Американцы на Пасху готовят краффины — кексы, приготовленные по технологии маффинов, но из слоеного теста для круассанов. Внутри — изюм, сухофрукты, орехи, корица и сладкий крем.

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Польша

Пироги мазуреки готовят на сладком, плотном, бездрожжевом тесте и поливают лимонным кремом. Украшают выпечку миндалем, ягодами и шоколадом.

Греция

Греческий пасхальный хлеб из дрожжевого теста, орехов и цукатов называется цурек. Выпечка имеет форму плетеной косы или круга, а в отверстия между плетениями вставляют крашеные яйца

Мальта