Перечислены ингредиенты безопасного для диабетиков кулича

«Кулич получится не такой воздушный, но по крайней мере тесто не такое рыхлое, и булка в организме диабетика не сразу превращается в глюкозу. Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и мука», — подчеркнула диетолог.