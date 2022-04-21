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1 час назад

Перечислены ингредиенты безопасного для диабетиков кулича

Мира Маркина

Спортивный диетолог Ирина Писарева рассказала изданию NEWS.ru, какие ингредиенты пасхального кулича нужно заменить, чтобы им могли полакомиться люди с сахарным диабетом.

Перечислены ингредиенты безопасного для диабетиков кулича
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт рекомендовала приготовить выпечку с использованием сахарозаменителей, которые имеют низкий гликемический индекс – это стевия и эритрит. Последний часто используют кондитеры, поскольку у него нет противопоказаний к термообработке.

Еще один совет – заменить пшеничную муку на муку грубого помола, цельнозерновую, кукурузную или льняную.

«Кулич получится не такой воздушный, но по крайней мере тесто не такое рыхлое, и булка в организме диабетика не сразу превращается в глюкозу. Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и мука», — подчеркнула диетолог.

Ранее мы рассказывали о том, от покупки каких куличей лучше отказаться.

Еда,Ирина Писарева,
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