Перечислены ингредиенты безопасного для диабетиков кулича

Спортивный диетолог Ирина Писарева рассказала изданию NEWS.ru, какие ингредиенты пасхального кулича нужно заменить, чтобы им могли полакомиться люди с сахарным диабетом.
Эксперт рекомендовала приготовить выпечку с использованием сахарозаменителей, которые имеют низкий гликемический индекс – это стевия и эритрит. Последний часто используют кондитеры, поскольку у него нет противопоказаний к термообработке.
Еще один совет – заменить пшеничную муку на муку грубого помола, цельнозерновую, кукурузную или льняную.
«Кулич получится не такой воздушный, но по крайней мере тесто не такое рыхлое, и булка в организме диабетика не сразу превращается в глюкозу. Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и мука», — подчеркнула диетолог.
Ранее мы рассказывали о том, от покупки каких куличей лучше отказаться.