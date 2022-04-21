Названо безопасное для здоровья количество яиц

Близится Пасха, и одним из обязательных блюд на праздничном столе будут окрашенные яйца. Врач-диетолог , нутрициолог Александра Ноев рассказала «Мосленте», какое количество этого продукта можно съесть без вреда здоровью.

Эксперт рекомендовала не есть больше двух яиц в день и шести – в неделю. Однако людям с повышенным холестерином и высоким уровнем триглицеридов употребление этого продукта следует сократить. Например, до одной штуки в день (но не более четырех в течение недели).