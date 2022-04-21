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58 минут назад

Названо безопасное для здоровья количество яиц

Мира Маркина

Близится Пасха, и одним из обязательных блюд на праздничном столе будут окрашенные яйца. Врач-диетолог, нутрициолог Александра Ноев рассказала «Мосленте», какое количество этого продукта можно съесть без вреда здоровью.

Названо безопасное для здоровья количество яиц
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт рекомендовала не есть больше двух яиц в день и шести – в неделю. Однако людям с повышенным холестерином и высоким уровнем триглицеридов употребление этого продукта следует сократить. Например, до одной штуки в день (но не более четырех в течение недели).

«Что же касается факта употребления куриных яиц на Пасху, нужно, как и во всем, знать меру. Пост — это достаточно длительное время жестких ограничений в питании, поэтому рекомендую здоровым людям на Пасху съедать не более двух яиц, а людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами желудочно-кишечного тракта — ограничиться одним яйцом», — резюмировала врач.

Ранее мы писали о том, какой кулич можно есть людям с сахарным диабетом.

Еда,
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