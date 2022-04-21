Почему нельзя замораживать хлеб

Мучные изделия имеют свойство менять свой состав при заморозке, разморозке и поджаривании, поэтому хлеб нельзя замораживать. Об этом рассказала старший преподаватель в университетском Центре питания и здоровья Сангита Тондре Daily Mail.
По словам эксперта, содержащиеся в выпечке крахмалы при заморозке меняют свою структуру.
"Даже когда хлеб размораживается, эти крахмалы не могут вернуться в исходное состояние. Они становятся менее усваиваемыми",
— рассказала Сангита Тондре.
Из-за того, что структура крахмала разрушается в процессе замораживания, затрудняется его расщепление пищеварительными ферментами во рту и кишечнике. При этом отмечается, что для некоторых людей это даже хорошо.
Более высокая доля "резистентного" крахмала означает, что когда-то замороженный хлеб переваривается медленнее, она вызывает более мягкий рост уровня сахара в крови, чем свежий хлеб. Это потенциально снижает риск развития сахарного диабета.