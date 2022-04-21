Назван самый полезный вид хлеба

Исключать хлеб из рациона не стоит, считает диетолог НИИ питания Российской академии медицинских наук Анжела Тарасенко. Нужно его правильно выбирать. А как это сделать, эксперт рассказала в интервью телеканалу RTVI (выпуск доступен на Youtube).
Диетолог рекомендовала обратить внимание на хлеб из цельнозерновой и полбяной муки, с низким содержанием соли.
«В ней много клетчатки, и если хлеб будет с добавлением полбы, то будет хорошо. Если у вас гипертония, то хлеб нужно есть с осторожностью, потому что он — источник соли. В современном мире главные источники соли — это колбаса, сыр и хлеб. Есть специальный бессолевой хлеб, люди с гипертонией должны покупать его. В конце концов, есть хлебопечки, пеките сами, его ведь не так много и надо», — пояснила эксперт.
Хлеб или кашу обязательно нужно есть на завтрак, считает Анжела Тарасенко. Медленные углеводы пойдут на пользу работе мозга. Если стоит выбор между хлебцами или хлебом, то эксперт советует добавить в рацион второй продукт, поскольку он лучше насыщает организм.
Ломтик хлеба обязательно должен быть на столе, если вы часто едите супы.
«Хлеб дополнит первое блюдо. Получается, что в супе есть мясо и овощи — белок и клетчатка, и к ним вы добавите углевод. Картофель и хлеб хорошо совпадают по аминокислотному составу, поэтому хлеб вприкуску с супом есть можно, но только людям с нормальной массой тела», — подчеркнула диетолог.
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