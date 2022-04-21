Назван самый полезный вид хлеба

«В ней много клетчатки, и если хлеб будет с добавлением полбы, то будет хорошо. Если у вас гипертония, то хлеб нужно есть с осторожностью, потому что он — источник соли. В современном мире главные источники соли — это колбаса, сыр и хлеб. Есть специальный бессолевой хлеб, люди с гипертонией должны покупать его. В конце концов, есть хлебопечки, пеките сами, его ведь не так много и надо», — пояснила эксперт.