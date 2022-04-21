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1 час назад

Кому опасно есть бананы

Ferra.ru

Наверняка вы слышали о бесчисленном количестве полезных свойств бананов. Но есть определённые категории людей, которым нужно относиться к этому фрукту с осторожностью.

Кому опасно есть бананы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как отмечает доцент кафедры медицинской диетологии Медицинского центра Университета штата Огайо в Колумбусе Коллин Спис, бананы содержат много питательных веществ и клетчатки. К тому же они недорогие и вкусные. Известны по большей части эти фрукты тем, что они являются хорошим источником калия, который поддерживает здоровье сердца.

Однако в некоторых случаях бананы может быть есть опасно. Например, если у человека поздняя стадия почечной недостаточности. При этом заболевании большое количество калия в бананах может негативно повлиять на состояние организма. Также калий может снижать эффективность некоторых лекарств от повышенного давления и сердечной недостаточности.

Кроме этого, не все продукты, в состав которых входит банан, одинаково полезны. К примеру, банановые чипсы сушатся и обжариваются, причём их иногда ещё покрывают сиропом или маслом. А значит, такое блюдо будет содержать много калорий, жиров и добавленного сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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